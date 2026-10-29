ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU YAPIMINA İLİŞKİN

ÜST (İRTİFAK) HAKKI TESİSİ İHALE İLANI

1- İhalenin konusu

Mülkiyeti Çukurova Üniversitesine ait Adana ili, Sarıçam ilçesi, Balcalı Mahallesi, 179 ada 3 parselde bulunan 6.176,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde akaryakıt ve LPG istasyonunun yapımı ve işletilmesi amacıyla İrtifak hakkının toplam süresi, 18 (on sekiz) aylık yatırım dönemi ve bunu izleyen 10 (on) yıllık işletme dönemi olmak üzere 11 (on bir) yıl 6 (altı) ay işletilmesi ve süre sonunda İdareye bedelsiz devredilmesi amacıyla 10 (on) yıl süreli üst (irtifak) hakkı tesis edilmesi işidir.

2- İhale usulü

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3- Tahmin edilen bedel

31.08.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı Bedel Tespit Komisyonu Kararı uyarınca yıllık tahmin edilen irtifak hakkı bedeli 7.000.000,00 TL (Yedi Milyon Türk Lirası) + KDV’dir. İhale bu bedel üzerinden artırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

4- Geçici teminat

Geçici teminat miktarı tahmin edilen yıllık 7.000.000,00TL ( Yedi milyon Türk Lirası) irtifak hakkı bedelinin % 3’ü 210.000,00 TL (İkiyüzonbin Türk Lirası)’dır. Geçici teminat mektubu süresiz olacaktır.

5- İhale tarihi ve yeri

İhale 10/11/2026 tarihinde saat 14:00’da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale İşlem Salonu Balcalı-Sarıçam/ADANA adresinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

6- İhale dokümanı

İhale dokümanı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İhale ve Bütçe Şube Müdürlüğü biriminde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve İdari Şartnamede belirtilen bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Tekliflerin sunulması

Teklifler, İdari Şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, ihale günü ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Özel hukuki durum

İhale konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında akaryakıt istasyonu kullanımına ilişkin plan kararları bulunmakla birlikte, taşınmaz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle ilgili mevzuat kapsamında gerekli izin, uygun görüş ve diğer idari/hukuki işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir. Söz konusu süreçler olumlu sonuçlanmadan ve İdarenin yazılı işe başlama bildirimi verilmeden fiziki yapım çalışmalarına başlanamaz. İlgili süreçlerin sonucunda ihale konusu tesisin yapılmasına hukuken izin verilemeyeceğinin veya gerekli izin/uygun görüşlerin alınamayacağının kesinleşmesi halinde sözleşme ve varsa irtifak hakkı ihale dokümanındaki özel hükümler çerçevesinde sona erdirilebilecek olup, bu nedenle Hak Lehtarı/Yüklenici İdareden kâr mahrumiyeti, gelir kaybı, finansman gideri, yatırım beklentisi veya sair ad altında tazminat talep edemez.

9- İhaleye katılma şartları

İsteklilerin, İdari Şartnamenin 17 nci maddesinde düzenlenen hukuki, mali ve teknik yeterlik şartlarını sağlamaları ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir.

10- Diğer hususlar

İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.