Örnek No:55*

T.C.

DATÇA

İCRA DAİRESİ

2020/12 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/12 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Muğla ili, Datça İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Çakalderesi Mevkii, 755 ada1 parselde kayıtlı dükkan nitelikli taşınmaz satışa konudur.Datça marangozlar Küçük sanayi ismi ile inşa edilmiş, sanayi sitesi üzerinde yer almaktadır. Knidos yolu Marangozlar Küçük Sanayii Sitesi No.1 Datça/Muğla adresinde tespit edilmiştir.İlgi parsel içinde tek bir yapı bloku olduğu görülmüştür. İşyeri (sanayii sitesi) formunda asma katlı olarak inşa edilmiş durumdadır. Yapılar tipik (benzer özellik ve boyutta) olmak üzere12 adet işyerinden oluşmaktadır. Knidos yolu ile bağlantılı durumdadır. Ana yapı üzerinde 12 adet işyeri/dükkan olduğu, her birinin metal/sac panjurlu doğramaları olduğu görülmüştür.Kıymet takdiri konusu, 1 nolu bağımsız bölüm, parselin ve yapı blokunun yola en yakın kısmında bulunmaktadır. Onaylı mimari projesi elektronik olarak dosyasında sunulmuştur.Onaylı mimari projesine göre zemin katında bir adet WC, işyeri alanı, teras alanı, asma katında oda/ofis, mutfak ve WC alanı şeklinde projelendirilmiştir.Keşif anında taşınmazda yapılan incelemede, projesi ile uyumlu konum ve boyutta, zemin katta bir adet yola açılır panjur kapısı ve giriş kapısı hali ile tespit edilmiştir. Ana binanın çatısı trapez saçtan mamul olup betonarme karkas bina tarzındandır. Dış cepheden bakımlı ve kullanılabilir durumda olduğu görülmüştür. Projesine uygun konum ve boyutlardadır.Projesinde teras alanı olarak gösterilen alanın, doğrama ile kapatılarak kapalı alana katıldığı gözlenmiştir. Doğramalar ferforje olup kısmen bakımlı durumdadır.Yapısal kullanım alanları zemin katında teras dahil 141,0m2+asma katında 92,0m2 ile toplam 233,0m2'dir.Yapılar ve yapıların bulunduğu parsel giriş çıkış yapılı olmasına karşın inceleme konusu küçük sanayii sitesinin dükkanların çoğunun kapalı veya boş olduğu gözlenmiştir. Elektrik, su ve ulaşım hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır.Datça kaymakamlık binasına 5,0km, denize 5,0km mesafededir, çevresi sanayii sitesi ve belediye servis bakım yapılarını içeren parseller ile tarım alanları bulunmaktadır.

Adresi : Knidos Yolu Marangozlar Küçük Sanayii Sitesi No.1 Datça/Muğla Datça / MUĞLA

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 13:33

06/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.