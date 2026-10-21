DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:50
Örnek No:55*
T.C.
DENİZLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU-2026/24 SATIŞ
DENİZLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU-2026/24 SATIŞ
İLAN
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Özellikleri:Denizli ili Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi 942 ada 5 parselde kayıtlı, 3.171m² yüçölçümlü, tapuda arsa niteliğinde kayıtlıdır. Sarayi alanında, boş arsadır.Kıymeti:19.026.000,00TL - KDV:%10
|1.Artırma
|Başlangıç: 17/11/2026 - 11:29 - Bitiş: 24/11/2026 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç: 15/12/2026 - 11:29 - Bitiş : 22/12/2026 - 11:29