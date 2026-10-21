DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:50
Örnek No:55*
T.C.
DENİZLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU-2026/19 SATIŞ
DENİZLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU-2026/19 SATIŞ
İLAN
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler mahallesi, Armutlukkırı mevkii, 264 ada 7 parsel numaralı 1.510,00m² yüzölçümlü tapuda İki Bloklu Altışar Katlı Yirmibeş Mesken Bir İşyerli Betonarme Karkas Bina vasfıyla kayıtlı parsel üzerinde bulunan yapının, 60/1510 arsa paylı, Mesken nitelikli, A Blok, 1. Kat, 5 Nolu bağımsız bölümüdür. Kıymeti:5.700.000,00TL - KDV:%1
|1.Artırma
|Başlangıç : 10/02/2027 - 10:07 - Bitiş : 17/02/2027 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç : 10/03/2027 - 10:07 - Bitiş : 17/03/2027 - 10:07