DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1490 Esas

KARAR NO : 2026/1080



Mahkememizden verilen 07/07/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul kararı verilmiştir.



Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere-35773248830T.C kimlik numaralı RAMAZAN ÖZER'e ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1.Davanın KABULÜ ile,

Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi, 38 ada, 11 parselsayılı taşınmazın tapu kaydındaki tüm yükümlülükleri ile birlikte UMUMA AÇIK GENEL AÇIKARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2.Satış memuru olarak mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine, dosya kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış memuruna tevdiine,

3.Taşınmazdan elde edilecek satış bedelinintaşınmazın tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine,

4.Başlangıçta peşin alınan 269,85-TL harç mahsup edilerek, satış bedeli üzerinden %011,38 nispi karar ve ilam harcının taraflardan satıştan alacakları pay oranında tahsiline,

5.Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesap olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine,

6.Davalı Ayşe Yağız kendisini vekil ile temsil ettirdikğinden AAÜT gereğince hesap olunan 40.000,00TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflarda tahsili ile Davalı Ayşe Yağız'a verilmesine,

7.Davacı tarafından yapılan 38.769,90-TL (1.024,50-TL Posta-Tebligat gideri, 18.950,40-TL Basın İlan Kurumu Masrafı, 1.445,00-TL araç ücreti, 12.000,00-TL bilirkişi ücreti, 5.188,00-TL keşif harcı, 123,60-TL Başvurma Harcı, 38,40-TL Vekalet Harcı olmak üzere ) yargılama giderinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflardan tahsil edilerekdavacıya verilmesine,

8.Davacı tarafından yatırılan gider avansından varsa kalan kısmının karar kesinleştikten sonra davacı tarafça hesap numarası bildirilmesi halinde elektronik ortamda hesaba aktarılmasına, aksi halde masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak davacı tarafa re'sen iadesine,

Dair, davacı vekili ve davalı vekilinin yüzlerine karşı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 345. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Denizli Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/08/2026