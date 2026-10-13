DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Akhan Mh., 47 parsel, 16.400,00 m2, "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 10.084.000,00 TLKDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 12:09Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 12:09Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 12:09

2.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Akhan Mh., 89 parsel, 15.100,00 m2, "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 9.438.000,00 TL KDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:41Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:41Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:41

3.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Akhan Mh., 126 parsel, 9.800,00 m2-, "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 5.880.000,00 TL KDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:41

4.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Akhan Mh., 259 parsel, 2.900,00 m2, "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 2.465.000,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:11Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:11Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:11

5.Taşınmazın Özellikleri :Denizli/Pamukkale/Akhan Mh., 267 parsel, 20.700,00 m2,"Tarla"vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 12.938.000,00 TLKDV : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:11Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:11Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:11

6.Taşınmazın Özellikleri:Denizli/Pamukkale/Akhan Mh.341Ada 1 Parsel, 335,00 m2,"Arsa" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti: 1.407.000,00 TL KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 12:11Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:11Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:11