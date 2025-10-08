Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.10.2025 - 00:00
        DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/155 Esas
        KARAR NO : 2025/881


        Davacı NURETDİN YILDIZ tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Denizli Pamukkale Karşıyaka mh. Nüfus kayıtlı Hakkı oğlu 1968 doğumlu Ufuk Kara'nın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;
        Davacının davasının kabulü ile dava konusu Denizli ili, Merkezefendi İlçesi,Eskihisar Mahallesi, 2055 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığının açık artırma suretiyle satış yoluyla giderilmesine,satış bedelinin taraflar arasında veraset ilamındaki hisseleri oranında paylaştırılmasına, davalı Ufuk Kara'nın payına düşen satış bedelinden elde edilecek gelirin Denizli 8.İcra Müdürlüğünün 2016/1538 Esas sayılı dosyasına gönderilmesine,
        Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345 mad.gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/10/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02308923