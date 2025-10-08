DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/155 Esas

KARAR NO : 2025/881



Davacı NURETDİN YILDIZ tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Denizli Pamukkale Karşıyaka mh. Nüfus kayıtlı Hakkı oğlu 1968 doğumlu Ufuk Kara'nın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;

Davacının davasının kabulü ile dava konusu Denizli ili, Merkezefendi İlçesi,Eskihisar Mahallesi, 2055 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığının açık artırma suretiyle satış yoluyla giderilmesine,satış bedelinin taraflar arasında veraset ilamındaki hisseleri oranında paylaştırılmasına, davalı Ufuk Kara'nın payına düşen satış bedelinden elde edilecek gelirin Denizli 8.İcra Müdürlüğünün 2016/1538 Esas sayılı dosyasına gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345 mad.gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/10/2025