DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 15.02.2025 - 00:00
DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
- Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda kargir dükkan olarak geçen İlçemiz Fatih mahallesi, 364 Ada 1 Parsel (22,54 m2) ve 364 ada 3 parsel (20,63 m2) nolu taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
- İhaleler 27.02.2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.
- İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.
- Taşınmazı Peşin olarak almak isteyenler, taşınmazın bedelin tamamını ihale onayının ardından 10(on) gün içerisinde Belediyeye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.
- Taksitli olarak almak isteyenler ise Taşınmaz bedelinin %50’si peşin olarak ihale onayının ardından 10(on) içerisinde ödenmesi, geriye kalan kısmı 2(iki) eşit taksit halinde vade farkı uygulanıp ödeme planı oluşturularak 21/04/2025 ve 21/05/2025 vade tarihlerinde ödenecektir.
- İhaleyi alanlar 15(onbeş)gün içinde sözleşmeye imzaya iştirak etmemesi durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek, ihale kanunun 84.maddesi uygulanacak ve ihale iptal edilebilecektir.
- İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.
- İhaleye ait Basın İlan Kurumu giderleri, KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.
- Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.
- Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
- Satılacak Taşınmazların özellikleri ve ihale gün ve saatleri;
|TARİH
|SAAT
|ADA
|PARSEL
|M²
|Muhammen
Bedeli
|Geçici Teminat
|1
|27/02/2025
|09:30
|364
|1
|22,54
|5.601.190,00TL
|168.036,00 TL
|2
|27/02/2025
|09:45
|364
|3
|20,63
|4.002.220,00TL
|120.067,00TL