DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SANAYİ ALANINDA SATILIK ARSA
- Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Baş Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 732 ada, 1 parsel ( 12,279,19m2) nolu taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
- İhaleler 26.03.2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.
- İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.
- Taşınmazı bedelin tamamını ihale onayının ardından 3(üç) gün içerisinde Belediyeye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.
- İhaleyi alanlar 15(onbeş)gün içinde sözleşmeye imzaya iştirak etmemesi durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek, ihale kanunun 84.maddesi uygulanacak ve ihale iptal edilebilecektir.
- İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.
- İhaleye ait Basın İlan Kurumu giderleri, KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.
- Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.
- Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
- Satılacak Taşınmazların özellikleri ve ihale gün ve saatleri;
|TARİH
|SAAT
|ADA
|PARSEL
|M²
|Muhammen
Bedeli
|Geçici Teminat
|1
|26/03/2026
|10:00
|732
|1
|12,279,19
|12.279.190,00TL
|368.375,00 TL
Keyfiyet duyurulur. 12.03.2026