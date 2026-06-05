DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden



*Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait, tablodaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü (Yeni Yerleşke) Zemin Katta bulunan Z-09 nolu Salonda ihaleleri yapılacaktır. Verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek olup ihale en yüksek teklifi veren isteklinin uhdesinde bırakılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER Sıra No İli İlçesi Mahallesi /

Köyü Taşınmaz Cinsi Ada No Parsel

No Tapu Alanı (m²) DSİ Hisse DSİ Alan (m²) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Açıklama 1 Van Tuşba Yumrutepe 143 4 561.76 Tam 561.76 287,036.89 8,611.11 Açık Teklif 22.06.2026 09:30 2 Van Tuşba Yumrutepe 143 8 7,700.22 Tam 7,700.22 3,934,504.41 118,035.13 Açık Teklif 22.06.2026 10:00 3 Van Tuşba Yumrutepe 129 89 18,234.44 Tam 18,234.44 7,246,694.68 217,400.84 Açık Teklif 22.06.2026 10:30 4 Van Edremit Elmalık 7385 3 1,301.58 Tam 1,301.58 5,200,007.34 156,000.22 Açık Teklif 22.06.2026 11:00 5 Van Edremit Elmalık 4901 2 5,599.45 %21,51 1204.76 3,011,900.00 90,357.00 Açık Teklif 22.06.2026 11:30 6 Van Edremit Elmalık 4224 2 567.08 %04,36 24.77 104,034.00 3,121.02 Açık Teklif 22.06.2026 13:30 7 Van Edremit Elmalık 4241 1 699.71 Tam 699.71 3,498,550.00 104,956.50 Açık Teklif 22.06.2026 14:00 8 Van Edremit Yeni Mahalle 8646 14 971,11 %8,88 86.31 578,277.00 17,348.31 Açık Teklif 22.06.2026 14:30 9 Van Edremit Yeni Mahalle 8445 28 1,031.22 %6,61 68.17 1,022,550.00 30,676.50 Açık Teklif 22.06.2026 15:00 10 Van Tuşba Bardakçı 145 15 1,925.18 Tam 1,925.18 1,147,651.78 34,429.55 Açık Teklif 22.06.2026 15:30 11 Van Tuşba Bardakçı 145 19 4,370.78 Tam 4,370.78 2,605,539.97 78,166.20 Açık Teklif 22.06.2026 16:00 12 Van Muradiye Kandahar 186 41 3,263.94 Tam 3,263.94 14.687.730 440.630.90 Açık Teklif 22.06.2026 16:30 13 Van Muradiye Kandahar 186 19 3,998.00 Tam 3,998.00 1,418.640.33 42.579.21 Açık Teklif 23.06.2026 09:30 14 Van Erciş Kocapınar 131 43 511.00 Tam 511.00 304,620.90 9,138.63 Açık Teklif 23.06.2026 10:00 15 Muş Varto Akçatepe 156 4 170,152.46 %99,1 168.633.24 34,173,526.09 1,025.205.78 Kapalı Teklif 23.06.2026 10:30

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER Sıra No İli İlçesi Mahallesi /

Köyü Taşınmaz Cinsi Ada No Parsel

No Tapu Alanı (m²) DSİ Hisse DSİ Alan (m²) Yıllık Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Açıklama 1 Muş Merkez Kıyıbaşı 108 9 6,650.85 Tam 6,650.85 80.867.69 2,426.03 Açık Teklif 23.06.2026 11:00 Kira süresi 3 (Üç) yıldır. 2 Muş Merkez Kıyıbaşı 108 11 19,345.42 Tam 19,345.42 235.220.96 7,056.63 Açık Teklif 23.06.2026 11:30 Kira süresi 3 (Üç) yıldır. 3 Muş Merkez Kıyıbaşı 111 47 8,371.34 Tam 8,371.34 101.787.12 3,053.61 Açık Teklif 23.06.2026 13:30 Kira süresi 3 (Üç) yıldır. 4 Muş Merkez Kıyıbaşı 111 48 7,636.98 Tam 7,636.98 92,858.04 2,785.74 Açık Teklif 23.06.2026 14:00 Kira süresi 3 (Üç) yıldır. 5 Muş Merkez Kıyıbaşı 111 51 3,998.15 Tam 3,998.15 48,613.51 1,458.41 Açık Teklif 23.06.2026 14:30 Kira süresi 3 (Üç) yıldır. 6 Muş Merkez Kıyıbaşı 111 52 6,944.53 Tam 6,944.53 84,438.54 2,533.16 Açık Teklif 23.06.2026 15:00 Kira süresi 3 (Üç) yıldır.



İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Gerçek Kişiler;

1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi

3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

5. İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) Kiralama İhalesi için Taahhüd Belgesi (Kiralama Taahhüd Belgesi Kiralama ihalesine iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi

7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2 ve 3. bentte yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur.

8. Teklif Mektubu (Posta ile gönderilmesi halinde)

9. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (ilk İlan tarihinden sonra alınacaktır.)

b) Tüzel Kişiler;

1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri,

3. Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Oda Kayıt Belgesi.(ticaret sicil tasdiknamesi vb.)

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi

7 .İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1, 2 ve 3. bentte yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur.

8. İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) Kiralama İhalesi için Taahhüd Belgesi (Kiralama Taahhüd Belgesi Kiralama ihalesine iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

9. Teklif Mektubu (Posta ile gönderilmesi halinde)

10. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (ilk İlan tarihinden sonra alınacaktır.) (Tüm Ortaklar)

●İhale saatine kadar DSİ 17. Bölge Müdürlüğü (Emlak ve Kamulaştıma Şube Müdürlüğü 1. Kat 138 nolu oda) İhale Komisyon Başkanlığına belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

●İhaleye ait şartname DSİ 17. (Emlak ve Kamulaştıma Şube Müdürlüğünde ( 1. kat 138 no’lu odada) görülebilir veya ücretsiz edinilebilir.

●İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde istekliler; Ziraat Bankası Beşyol Şubesinde açılmış bulunan

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü'nün 2650661289 vergi nolu TR860001002162571932065072 İBAN nolu hesabına yatırıp, Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya dekontu teklif zarfı kapsamında sunmalıdırlar.

●İstekliler idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından

"aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de sunabilirler. Yukarıda maddeler halinde belirtilen belgelerin Teklif zarfı kapsamında sunulması gerekmektedir.

●İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

●Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.