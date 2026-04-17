DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Adına

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü

Davacı Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuyatescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına DSİ 24. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Mahalle Köy Ada Parsel DosyaNo Davacı Davalı/davalılar Malikler Taşınmazın Alanı M² Kamulaştırılan alan m² Yaylacık Köyü 109 83 2025/149 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Mehmet Şirin 1615,76 1615,16