DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 26 Kasım 2026 - 23:50
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
09.10.2026
Sayı : 2026/944 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Nedim Çam'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.10.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 18139875956
ADI SOYADI : NEDİM ÇAM
BABA ADI : RECEP
ANA ADI : SATİ
DOĞUM TARİHİ : 04/09/1955
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR