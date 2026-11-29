Örnek No:55*

T.C.

DİYARBAKIR

İCRA DAİRESİ

2026/34206 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/34206 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, TALAYTEPE Mahalle/Köy, 1423 Ada, 4 Parsel, B Blok 6. Kat. 15 nolu BB

İmar Durumu : Kayapınar Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Emsal; 1,25, Taks: 0,20 Ayrık nizam, Yençok=46,50 m Konut alanı imarlı, yapılaşma koşulları uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:33

27/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.