DOĞANŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

DOĞANŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/332 Esas

KARAR NO : 2022/19



Davacı İBRAHİM HALİL AKSOY aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Haydar Sertaç KOYUTÜRK

Mahkemenizce sistemde kayıtlı bulunan adresinize Gerekçeli Karar İlamı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Karar İlamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE,

1-Davalılar Orhan Türker, Ahmet Türker, Gülser Delikaya, Leman Özbey, Memet Delikaya, Mukadder Genç, Naide Delikaya, Nuran Çimen ve Özgül Sülü hakkında açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine,

2-Malatya ili Doğanşehir ilçesi, Sürgü mahallesi, Kızılok mevkiinde bulunan (eski 803) yeni 265 ada 366parsel nolu taşınmazdaki ortaklığın tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseler oranında SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

Taşınmaz üzerindeki muhtesatlarıyla birlikte kamuya açık olarak açık artırma yoluyla satışına, satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseler oranında taraflara dağıtılmasına,

Satış memuru olarak Z.Katibi Turgay KILINÇ' ın görevlendirilmesine,

Harçlar kanunu gereğince dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınacak karar ve ilam harcının maliklerden hisseleri oranında tahsiliyle hazineye irat kaydına,

Yargılama giderleri olan toplam 4.200,00-TL nin davalılardan tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsil edilerek davacı tarafa verilmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 4.255,00-TL vekalet ücretinin hissedarlardan hissesi oranında tahsili edilerek davacıya verilmesine,

Dahili davalılar Hasan Cemil Akın, Hüseyin Cemal Akın, Mehalat Akın, Neval Erdev, Mehmet Buğra Akın, Osman Burak Akın, Zeynep Meftune Abacı kendilerini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 4.255,00-TL vekalet ücretinin hissedarlardan hissesi oranında tahsili edilerek davalılara verilmesine,

Dahili Arda Saltoğlu kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 4.255,00-TL vekalet ücretinin hissedarlardan hissesi oranında tahsili edilerek davalıya verilmesine,

Dahili davalı Ünal Karagözlü kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 4.255,00-TL vekalet ücretinin hissedarlardan hissesi oranında tahsili edilerek davalıya verilmesine,

Dahili davalı Yurdanur Güldoğan kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 4.255,00-TL vekalet ücretinin hissedarlardan hissesi oranında tahsili edilerek davalıya verilmesine,

Dair davacı vekili ve bir kısım davalılar vekili Av. Semih Apo’ nun yüzüne karşı, davalılar ile bir kısım davalılar vekilinin yokluğunda verilen karar gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Gaziantep İstinaf Mahkemeleri nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere okunup anlatıldı. 03/02/2022

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026