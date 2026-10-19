DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:50
DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
|
İlçe Mahalle
|
Ada
Parsel
|
Yüzölçümü
(m²)
|
Beher m² fiyatı (TL)
|
Tamamının Muhammen Bedeli (TL)
|
Geçici Teminat (TL)
|
İmar
Durumu
|
İhale türü
|
İhale Tarih ve Saati
|
Ödeme şekli
|
Dereli
|
9106/1
|
3915,84
|
15.000,00
|
58.737.600,00
|
2.000.000,00
|
TİCK
Yençok =5 Kat
|
2886 Sayılı Kanun’a Göre Kapalı Teklif
(35/a madde)
|
05.11.2026
14:30
|
Peşin ya da Yarısı Peşin Kalan 8 (ay) eşit taksit
- Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Dulkadiroğlu Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35 (a) kapalı teklif gereğince, belirtilen tarih ve Saat’te, Aslanbey Mahallesi 7084. Sokak Kamu Külliyesi Dulkadiroğlu Belediyesi Hizmet Binası adresindeki Dulkadiroğlu Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Kapalı Teklif ile yapılacak ihalenin tekliflerinin 05.11.2026 tarih ve 13:30 tarihinden önce mesai saatleri içerisinde teslim edilmek zorundadırlar.
- İhale ile ilgili şartnameler 500,00 TL karşılığında (şartname bedeli Gelirler Müdürlüğüne ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
- İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazların geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Dulkadiroğlu Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.
- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
- İhaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.
- İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
- İhale ile ilgili şartnamede belirtilen tüm masraflar, ihalesi üzerinde kalan alıcıya aittir.
- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
- Tedavüldeki Türk parası
- Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
- Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
- Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
- 2026 Yılında alınmış İkametgâh belgesi,
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve üzerine İletişim Numarası
- Yatırmış olduğu Geçici Teminat Makbuzunun aslı veya süresiz limit dâhili Banka Teminat Mektubu
- İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
- İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.
- 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
- Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
- Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;
- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
İlgililere ilanen duyurulur.
Mehmet AKPINAR
Belediye Başkanı