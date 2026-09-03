EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

EDİRNE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/129 Esas

İ L A N



Edirne İli, Merkez İlçesi,Çavuşbey mahallesi 213 ada 14 parsel nolu taşınmaz maliki “PEMBE” ın malvarlığınınhak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği resmen kayyum tayin edilen Edirne Defterdarı tarafından yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, gaipliğine ve adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Çavuşbey mahallesi213 ada, 14 parsel nolu taşınmaz maliki PEMBE yönünden, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. maddesi gereğince tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2026/129 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN “PEMBE” IN VEYA ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2026/129 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN “PEMBE ” IN GAİPLİĞİNE VE MALİK ADINA KAYITLI TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİNE, MALİYE HAZİNESİADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ hususu ilanen tebliğ olunur.