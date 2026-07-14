T.C EDREMİT 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

EDREMİT

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/418 Esas

SANIK : Selahattin KULOĞLU, Kaya ve Sultan oğlu, 07/02/2001 AYDIN doğumlu, Sivas Kangal Tahtalı nüf.kyt.

SUÇ : Basit Yaralama, Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ : 11/09/2021

UYGULANAN KANUN MAD. :TCK'nın86/2 mad. 86/1 mad. 53/1 mad.

VERİLEN CEZA : 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, iki kez 2700TL adli para cezası

KARAR TARİHİ : 29/04/2026



Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 2 hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.