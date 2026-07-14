Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C EDREMİT 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        EDREMİT
        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2025/418 Esas

        SANIK : Selahattin KULOĞLU, Kaya ve Sultan oğlu, 07/02/2001 AYDIN doğumlu, Sivas Kangal Tahtalı nüf.kyt.
        SUÇ : Basit Yaralama, Kasten Yaralama
        SUÇ TARİHİ : 11/09/2021
        UYGULANAN KANUN MAD. :TCK'nın86/2 mad. 86/1 mad. 53/1 mad.
        VERİLEN CEZA : 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, iki kez 2700TL adli para cezası
        KARAR TARİHİ : 29/04/2026


        Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 2 hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02509075