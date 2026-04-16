TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI



İdarenin Adı : EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdarenin Adresi : Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı

No: 7/B EDREMİT/BALIKESİR

İdarenin Telefonu : 444 85 10 Dahili: 1219

İHALENİN KONUSU:

S.No Mahalle Ada Parsel Blok

No Bağ. Bölüm Yüzölçümü

(m²) Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat

(% 3) 1 Güre 805 7 - - 379,85 Arsa 7.597.000,00.TL 227.910,00.TL 2 Güre 762 4 - - 464,31 Arsa 8.357.580,00.TL 250.727,40.TL 3 Güre 813 7 - - 754,39 Arsa 15.087.800,00.TL 452.634,00.TL 4 Kızılkeçili 597 2 - - 824,02 Arsa 11.948.290,00.TL 358.448,70.TL 5 Kızılkeçili 597 3 - - 824,02 Arsa 11.948.290,00.TL 358.448,70.TL 6 Kızılkeçili 597 6 - - 824,02 Arsa 11.948.290,00.TL 358.448,70.TL 7 Kızılkeçili 597 7 - - 824,02 Arsa 11.948.290,00.TL 358.448,70.TL 8 Kızılkeçili 538 3 - - 735,40 Arsa 10.663.300,00.TL 319.899,00.TL 9 Kızılkeçili 538 4 - - 714,99 Arsa 10.367.355,00.TL 311.020,65.TL 10 Kızılkeçili 538 11 - - 520,00 Arsa 7.540.000,00.TL 226.200,00.TL 11 Zeytinli 2119 19 - - 705,96 Arsa 14.119.200,00.TL 423.576,00.TL 12 Yolören 144 2 - - 4.375,05 Arsa 80.938.425,00.TL 2.428.152,75.TL 13 Tahtakuşlar 309 2 5 1 149,92 Dubleks Mesken 15.000.000,00.TL 450.000,00.TL 14 Tahtakuşlar 309 2 7 1 149,92 Dubleks Mesken 15.000.000,00.TL 450.000,00.TL 15 Tahtakuşlar 309 2 9 1 149,92 Dubleks Mesken 15.000.000,00.TL 450.000,00.TL 16 Tahtakuşlar 315 2 1 1 133,57 Dubleks Mesken 14.000.000,00.TL 420.000,00.TL 17 Tahtakuşlar 315 2 3 1 133,57 Dubleks Mesken 14.000.000,00.TL 420.000,00.TL 18 Tahtakuşlar 315 2 5 1 133,57 Dubleks Mesken 14.000.000,00.TL 420.000,00.TL 19 Tahtakuşlar 315 2 7 1 133,57 Dubleks Mesken 14.000.000,00.TL 420.000,00.TL

İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:

İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu İhale Tarih ve Saati: 29.04.2026 Çarşamba, Saat 14.00’ de başlayacak olup, yukarıda ki tabloda belirtilen sıra numarasına göre ihale edilecektir. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma Suretiyle.

GEÇİCİ TEMİNAT:



İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili muhammen bedelin en az % 3’ü geçici teminatı Türkiye Halk Bankası TR24 0001 2009 2430 0004 0000 01 ıban nolu Belediyemiz banka hesabına veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.





ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:



İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 5.000,00.TL (Beş bin Türk Lirası) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İsteklilerin birden fazla taşınmazın ihalesine katılması halinde, her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER:



İhaleye teklif verecekler ihale zarflarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 29.04.2026 Çarşamba günü, saat 14.00’ e kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile de gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç 29.04.2026 Çarşamba günü, saat 14.00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:



İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.



İÇ ZARF



Teklif mektubundan oluşur. (Teklif mektubu, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.



DIŞ ZARF

Teklif mektubunu içeren iç zarf Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin) E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek Kişiler İçin) Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Süresiz Geçici Teminat Mektubu Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;

İş Ortaklığı Beyannamesi

Ortakların Her Birinin İstenen Belgeleri Ayrı Ayrı Aynı Zarf İçinde Sunmaları Zorunludur. l. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.



İlan Olunur.