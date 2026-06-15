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        ELAZIĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 23:50
        ELAZIĞ
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        2025/281 ESAS


        Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;
        Mahkememiz dava dosyasında davalı Halid VASSUF ( 99856608034 ) tüm aramalara rağmen bulunamadığından,tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Aktuerya bilirkişi tarafından düzenlenen raporda;22.05.2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu Ömer DURUK'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Kaza tarihi itibarıyla vefat/maluliyet tazminatı teminat limitinin 1.800.000 TL olduğu, bu çerçevede Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. sorumluluğundaki tazminat tutarının teminat limitinin üzerinde olduğu bildirilmiştir. Trafik bilirkişi tarafından düzenlenen raporda; , dava dışı sigorta şirketi nezdinde sigortalı 79 T 0168 plakalı araç sürücüsünün %100 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiği, ZMSS poliçe limiti dahilinde beher davacının alabileceği destek tazminatı tutarı ile nolice limitini aştığı yönünde hesaplama yapılmıştır. Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02488704