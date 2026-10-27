ELBİSTAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 27 Ekim 2026 - 23:45
ELBİSTAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu 1 adet satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Elbistan Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü makam odasında ihale edilecektir.
- İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenen süresiz Teminat Mektupları (teyit yazısı ile birlikte), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.],
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
- Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerde n noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
- Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları, idareye başvurulmadan T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI TR060001000198000010006581 IBAN no.lu hesaba V.K.N 8150347181, katılmak istenilen taşınmazın mahalle adı, ada ve parsel numarası bilgileri belirtilmek suretiyle yatırılması ve geçici teminat ödemesi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Geçici Teminat tutarının yatırıldığına ilişkin dekont alındısının ihale saatinden önce ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elbistan Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.
- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) ve 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
- Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde tamamlanmaması durumunda takip eden ihaleler, o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
Not: İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
|
Sıra No
|
Dosya No
|
Mahallesi
|
Ada/Parsel No
|
Cinsi
|
Mevkii
|
Yüzölçümü( m² )
|
Hazine Hissesi
|
İmar Durumu
|
Tahmini Bedel( TL )
|
Geçici Teminat( TL )
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
46060109865
|
Karaelbistan/
|
280/3
|
Arsa
|
Çayır
|
630,35
|
Tam
|
Toplu İş Merkezi
|
8.295.500,00
|
830.000,00
|
11.11.2026
|
10:00