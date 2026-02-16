ELDİVAN KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Şefliği)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.

No Taşınmaz No İlçesi Köyü/Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü m² Hazine Hissesi m² Cinsi İşgal Durumu İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 18050101976 Eldivan Akçalı Köyü 141 2 97.27 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺48,700.00 ₺12,175.00 2.03.2026 13:15:00

2 18050101977 Eldivan Akçalı Köyü 141 3 459.05 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺229,600.00 ₺57,400.00 2.03.2026 13:30:00

3 18050102541 Eldivan Akçalı Köyü 187 37 684.80 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺342,500.00 ₺85,625.00 2.03.2026 13:45:00

4 18050102543 Eldivan Akçalı Köyü 128 13 157.87 Tam Arsa İşgalli İmarsız ₺79,000.00 ₺19,750.00 2.03.2026 14:00:00

5 18050102347 Eldivan Büyükhacıbey Köyü 223 2 1,105.10 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺553,000.00 ₺138,250.00 2.03.2026 14:15:00

6 18050102526 Eldivan Büyükhacıbey Köyü 131 17 14,425.90 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺4,328,000.00 ₺1,082,000.00 2.03.2026 14:30:00

7 18050102527 Eldivan Büyükhacıbey Köyü 243 1 16,192.83 Tam Tarla İşgalsiz İmarsız ₺4,900,000.00 ₺1,225,000.00 2.03.2026 14:45:00

8 18050102553 Eldivan Büyükhacıbey Köyü 139 60 143,866.49 Tam Tarla İşgalli İmarsız ₺30,000,000.00 ₺7,500,000.00 2.03.2026 15:00:00

9 18050101917 Eldivan Çukuröz Köyü 275 2 1,500.00 Tam Arsa İşgalsiz İmarsız ₺750,000.00 ₺187,500.00 2.03.2026 15:15:00

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S.

No Taşınmaz No İlçesi Köyü/Mahallesi Ada / Parsel No Yüzölçümü (m²) Kiraya Verilecek Kısmı (m²) Kiralama Amacı Cinsi İşgal Durumu Kira Süresi/ İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 18050100024 Eldivan Çay Mahallesi 111/ 3 6,452.47 6,452.47 Tarımsal Tarla İşgalli 5 Yıl-İmarsız ₺14,600.00 ₺3,650.00 2.03.2026 15:30

2 18050100041 Eldivan Çay Mahallesi 144/ 47 819.25 819.25 Tarımsal Hali Arazi İşgalsiz 5 Yıl-İmarsız ₺8,000.00 ₺2,000.00 2.03.2026 15:45

3 18050100057 Eldivan Çay Mahallesi 118/ 4 6,186.39 6,186.39 Tarımsal Tarla İşgalli 5 Yıl-İmarsız ₺19,000.00 ₺4,750.00 2.03.2026 16:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde;

Eldivan Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) odasında kurulacak komisyon huzurunda; satışları ve kiralaması yapılacak taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. (ADRES: Çay Mahallesi Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği No:6/2 Eldivan / ÇANKIRI)

2-İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekmektedir. (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları, Ziraat Bankası Çankırı Şubesi Hazine Hesabı TR53 0001 0000 6900 0010 0052 98 IBAN no.lu hesabına yatırılarak, makbuzun ibrazı gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü T.C. Kimlik No.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil no.sunu gösterir belgelerin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: BeşMilyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), BeşMilyon TL'den OnMilyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), OnMilyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır.

4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin BeşBin TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.

5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 'ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kesin Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

7-Taşınmazlara ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde, Eldivan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz olarak görülebilir.

8-Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden veya İl Özel İdaresinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup, taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin İdareye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

9-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgilere, https://cankiri.csb.gov.tr/ adresinden ve https://milliemlak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. TEL: 0376- 311 21 30