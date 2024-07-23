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        ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

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        Giriş: 24.07.2024 - 00:00

        DUYURU

        ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ

        TOPLUMLA İSTİŞARE TOPLANTISI

        Enerjisa Üretim tarafından etki alanı yerleşimleri İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir illeri olarak belirlenen; toplamda 180 adet türbin ve 750 MW kurulu güce sahip, dokuz Rüzgar Enerji Santrali Projesi hayata geçirilmektedir.

        Söz konusu projeler için çevresel ve sosyal etkilerinin kapsamlı bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları yürütülmüştür. ÇSED sürecimizin bir parçası olarak; çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşmak, projemizle ilgili bilgi aktarımı yapmak ve sizlerin değerli görüşlerini yüz yüze almak için aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istişare toplantıları yapılacaktır.

        Halkımıza saygı ile duyurulur.

        PROJE

        TARİH

        TOPLANTI YERİ

        SAATİ

        AKKÖY

        30/07/24

        Akköy Köy Kahvesi

        13:30

        DAMPINAR

        31/07/24

        Germencik Belediyesi - Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu

        13:30

        KESTANEDERESİ

        02/08/24

        Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi

        10:00

        KESTANEDERESİ

        02/08/24

        Zirve Çay Bahçesi

        15:30

        OVACIK

        30/07/24

        Kuşçayır Köy Kahvesi

        13:30

        HARMANCIK

        31/07/24

        Lapseki Belediyesi Sosyal Tesisler 2 Kadınlar Konağı

        13:30

        IHLAMUR

        01/08/24

        Ömer Seyfettin Kültür Merkezi

        13:30

        ARMUTÇUK

        02/08/24

        Havran Belediyesi Kültür Merkezi

        15:00

        UYGAR

        02/08/24

        Taşdibi Köy Kahvesi

        10:00

        UYGAR

        02/08/24

        Göçbeyli Düğün Salonu

        15:00

        Proje Sahibi : Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

        Tel : 0 216 512 40 00

        Faks : 0 216 266 84 14

        ÇSED Raporunu Hazırlayan Kuruluş : Mott MacDonald T Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti.

        Tel : 0 216 766 31 18

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02066670