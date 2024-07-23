ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

DUYURU

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ

TOPLUMLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Enerjisa Üretim tarafından etki alanı yerleşimleri İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir illeri olarak belirlenen; toplamda 180 adet türbin ve 750 MW kurulu güce sahip, dokuz Rüzgar Enerji Santrali Projesi hayata geçirilmektedir.

Söz konusu projeler için çevresel ve sosyal etkilerinin kapsamlı bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları yürütülmüştür. ÇSED sürecimizin bir parçası olarak; çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşmak, projemizle ilgili bilgi aktarımı yapmak ve sizlerin değerli görüşlerini yüz yüze almak için aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istişare toplantıları yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

PROJE TARİH TOPLANTI YERİ SAATİ AKKÖY 30/07/24 Akköy Köy Kahvesi 13:30 DAMPINAR 31/07/24 Germencik Belediyesi - Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu 13:30 KESTANEDERESİ 02/08/24 Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi 10:00 KESTANEDERESİ 02/08/24 Zirve Çay Bahçesi 15:30 OVACIK 30/07/24 Kuşçayır Köy Kahvesi 13:30 HARMANCIK 31/07/24 Lapseki Belediyesi Sosyal Tesisler 2 Kadınlar Konağı 13:30 IHLAMUR 01/08/24 Ömer Seyfettin Kültür Merkezi 13:30 ARMUTÇUK 02/08/24 Havran Belediyesi Kültür Merkezi 15:00 UYGAR 02/08/24 Taşdibi Köy Kahvesi 10:00 UYGAR 02/08/24 Göçbeyli Düğün Salonu 15:00

Proje Sahibi : Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

Tel : 0 216 512 40 00

Faks : 0 216 266 84 14

ÇSED Raporunu Hazırlayan Kuruluş : Mott MacDonald T Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti.

Tel : 0 216 766 31 18