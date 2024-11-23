ERENKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 24.11.2024 - 00:00
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|SIRA NO
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ KİMLİK NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|DÖNEMİ
|TAKİP NO
|1
|AYKUT YILMAZ(0790356291 EYAPI TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.)
|9670512127
|19 MAYIS MAH.TURABOĞLU SK.NO:4/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2014
|2024070366M1X0000004
|K.D.V
|GECİKME F.ÖZ.USLSZLK.C.-VER.ZİY.CEZ.
|362.334,49 TL
|1.355.078,61
|2
|METİN KARASU(5200447413 KARASU YAPI MALZEMELERİ DEKORASYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilci)
|5200241563
|ERENKÖY MAH. TAŞMEKTEP SK. TAÇ APT. TAÇ APT . DIŞ KAPI NO:55/2 KADIKÖY/İSTANBUL
|2016-2017-2021-2022
|2024041666M1T0000003
|G.STPJ- KDV-DV- KUR. V.-YRG.HRC.-G.ZAM.
|G.F. VER. ZİY. CEZ.
|1.915.896,04
|6.548.003,45
|Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.