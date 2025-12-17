Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.12.2025 - 00:00
        İLAN
        ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2018/140
        KARAR NO : 2021/1179

        İLAN METNİ

        Mahkememizde görülen vasiyetnamenin açılması davası neticesinde, mirasçılar (25**94) Sebahat Yılmaz ve (25**68) Ercan Yılmaz'ın bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; "Müteveffa,Erzincan İli, Merkez İlçesi, Mollaköy Mahallesi/Köyü, Cilt No : 140, Hane No : 121'de nüfusa kayıtlı Süleyman ve Zehra'dan olma, 01/07/1917 Erzincan doğumlu, 25387695656 T.C. Kimlik numaralı Ali Yılmaz'ın vasiyetnamesi mirasçılara bildirilmekle Erzincan 1. Noterliğinin 13/12/2000 tarih 23786 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin açılmış sayılmasına, dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Türk Milleti adına karar verildi.10/06/2021" şeklindeki karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06/11/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02363187