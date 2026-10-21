ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (mesken – işyeri-arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) kapalı teklif usulü ve 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.



(10 ADET MESKEN - 14 ADET ARSA - 19 ADET İŞYERİ)

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (MESKEN) Sıra No Blok Kat Bağ.Böl. No Niteliği Net Alan Brüt Alan Yön Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati Kızılay Mahallesi-2361 Ada 4 Parsel A blok (2+1) (3+1) 1 A 1 1 Mesken 3+1 104 129 G-D 7.900.000,00 269.250,00 3.11.2026 10:30 2 A 1 2 Mesken 3+1 120 147 G-B 8.450.000,00 269.250,00 3.11.2026 10:35 3 A 1 4 Mesken 3+1 119 146 K-B 8.975.000,00 269.250,00 3.11.2026 10:40 4 A 1 5 Mesken 3+1 115 142 K-D 8.680.000,00 269.250,00 3.11.2026 10:45 5 A 1 6 Mesken 2+1 92 112 D 6.250.000,00 218.100,00 3.11.2026 10:50 6 A 2 7 Mesken 3+1 104 129 G-D 8.170.000,00 269.250,00 3.11.2026 10:55 7 A 2 8 Mesken 3+1 120 147 G-B 8.720.000,00 269.250,00 3.11.2026 11:00 8 A 2 9 Mesken 2+1 108 133 B 7.270.000,00 218.100,00 3.11.2026 11:05 9 A 2 11 Mesken 3+1 115 142 K-D 8.950.000,00 269.250,00 3.11.2026 11:10 10 A 2 12 Mesken 2+1 92 112 D 6.520.000,00 218.100,00 3.11.2026 11:15 SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (ARSA) ÇUKURKUYU MAH. ARSALAR Sıra No Mahalle Niteliği Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 11 Çukurkuyu Arsa 189 1 651,43m² 4.788.000,00 143.640,00 3.11.2026 11:20 12 Çukurkuyu Arsa 189 2 505,22m² 3.714.000,00 111.420,00 3.11.2026 11:25 13 Çukurkuyu Arsa 189 7 516,21m² 3.795.000,00 113.850,00 3.11.2026 11:30 14 Çukurkuyu Arsa 181 49 793,30m² 5.830.000,00 174.900,00 3.11.2026 11:35 GEÇİT-FATİH-CUMHURİYET MAH.ARSALAR Sıra No Mahalle Niteliği Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 15 Geçit Arsa 180 2 1.242,72 9.415.000,00 282.450,00 3.11.2026 11:40 16 Geçit Arsa 283 2 1.184,66 14.956.000,00 448.680,00 3.11.2026 11:45 17 Fatih Arsa 2238 1 3.622,54 29.275.000,00 878.250,00 3.11.2026 11:50 18 Fatih Arsa 2243 2 2.268,62 18.330.000,00 549.900,00 3.11.2026 11:55 19 Cumhuriyet Arsa 2008 2 704,00 10.560.000,00 316.800,00 3.11.2026 12:00 TAKSİM-KAVAKYOLU-ARSLANLI-HALİTPAŞA MAH. ARSALAR Sıra No Mahalle Niteliği Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 20 Taksim Arsa 1665 4 600,00 7.272.000,00 218.160,00 3.11.2026 12:05 21 Taksim Arsa 1364 10 1.201,72 15.780.000,00 473.400,00 3.11.2026 12:10 22 Kavakyolu Arsa 432 3 618,62 4.950.000,00 148.500,00 3.11.2026 12:15 23 Arslanlı Arsa 1241 1 416,00 5.045.000,00 151.350,00 3.11.2026 12:20 24 Halitpaşa Arsa 1152 15 562,22 10.225.000,00 306.750,00 3.11.2026 12:25 SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (İŞYERİ) FATİH MAH. 2103 ADA 7 PARSEL A BLOK İŞYERİ Sıra No Kat No Niteliği Net M² Brüt M² Yön Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 25 Zemin Kat 20 İşyeri 382 m² 421 m² KD-KB 20.895.000,00 626.850,00 10.11.2026 10:30 ULALAR MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.CUMHURİYET İŞ MERKEZİ 26 Zemin Kat 23/C İşyeri 41,76 m² B 1.878.000,00 56.340,00 10.11.2026 10:35 27 Zemin Kat 23/F İşyeri 42,76 m² B 2.574.000,00 77.220,00 10.11.2026 10:40 28 1.Kat 6/1 İşyeri 182 m² D 4.938.000,00 148.140,00 10.11.2026 10:45 FATİH MAH.(Yunus Emre) 1562 ADA 2 PARSEL B BLOK Oyşim 29 Zemin Kat 13 İşyeri 256 m² 418 m² D Depo 3 162,00 8.054.000,00 241.620,00 10.11.2026 10:50 YENİ ŞEHİR-EMNİYET ÇARŞISI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK İŞYERİ LİSTESİ Sıra No Mahalle Ada-Parsel Niteliği Blok Kat No Net -Brüt m² Eklenti Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 30 Kızılay 2361-4 İşyeri A Zemin 25 183-359 Depo 1 54.450.000,00 1.633.500,00 10.11.2026 10:55 31 Kızılay 2361-4 İşyeri A Zemin 26 196-395 Depo 2 54.600.000,00 1.638.000,00 10.11.2026 11:00 32 Kızılay 2361-4 İşyeri A Zemin 27 160-338 Depo 3 46.900.000,00 1.407.000,00 10.11.2026 11:05 33 Kızılay 2361-4 İşyeri B Zemin 1 128-268 Depo 1 39.250.000,00 1.177.500,00 10.11.2026 11:10 34 Kızılay 2361-4 İşyeri C Zemin 25 160-344 Depo 1 46.900.000,00 1.407.000,00 10.11.2026 11:15 35 Kızılay 2361-4 İşyeri C Zemin 26 196-391 Depo 2 53.500.000,00 1.605.000,00 10.11.2026 11:20 36 Kızılay 2361-4 İşyeri C Zemin 27 183-356 Depo 3 53.200.000,00 1.596.000,00 10.11.2026 11:25 37 Kızılay 2361-4 İşyeri D Zemin 1 157-164 Yok 39.250.000,00 1.177.500,00 10.11.2026 11:30 38 Kızılay 2361-4 İşyeri E Zemin 25 183-431 Depo 1 53.600.000,00 1.608.000,00 10.11.2026 11:35 39 Kızılay 2361-4 İşyeri E Zemin 26 196-396 Depo 2 53.900.000,00 1.617.000,00 10.11.2026 11:40 40 Kızılay 2361-4 İşyeri E Zemin 27 160-340 Depo 3 47.400.000,00 1.422.000,00 10.11.2026 11:45 41 Kızılay 2361-4 İşyeri G Zemin 25 160-344 Depo 1 47.400.000,00 1.422.000,00 10.11.2026 11:50 42 Kızılay 2361-4 İşyeri G Zemin 26 196-391 Depo 2 54.900.000,00 1.647.000,00 10.11.2026 11:55 43 Kızılay 2361-4 İşyeri G Zemin 27 183-356 Depo 3 55.450.000,00 1.663.500,00 10.11.2026 12:00



Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a-Kimlik Belgesi Fotokopisi.

b-İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

c- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.

d- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin satışa katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e- Derneklerin satışa girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve satışa girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

f- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan satışın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

g- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

h-Şartname alındı makbuzu

ı- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.



Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İşyerlerinin satışının taksitli olması halinde ise ihale bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7- Mesken ve arsaların ihale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. İşyerlerinde ise ihale bedelinin en az %50’si ödendikten sonra kalanı en fazla iki yılda ve en fazla 12 taksitle yürürlükte olan güncel kanuni faiz oranı ile birlikte ödenir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faizle birlikte tahsil edilir. Taksit tutarlarının son ödeme tarihi ise her ayın 17.günüdür. Satışı yapılacak mesken-işyerleri-arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnasına tabi olduğundan dolayı K.D.V tahsilatı yapılmayacaktır.

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları mesken - işyeri - arsa sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı teminat tutarındaki diğer meskenlere de katılabilir.

Madde 10- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 11- Taksitli satışlarda kalan borç peşin olarak kapatılırken gelecek aylara ait uygulanan güncel kanuni faiz oranındaki vade farkı kaldırılarak kalan anapara bedeli üzerinden tahsilat yapılacaktır.

Madde 12-İşyeri satışlarının taksitli olması halinde taşınmazın satış bedelinden tahsil edilen peşinat düşüldükten sonra kalan tutar ile kanuni faizden ve sözleşmeden doğacak alacakların tamamını karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda alıcısı adına devredilir. Bu fıkra uyarınca teminat mektubu verilememesi veya kanuni ipotek tesis edilememesi durumunda taksitlerin tamamı ödenene kadar alıcı adına tapuda taşınmaz devri yapılamaz. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar ilgili idareye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilir. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise idarece, teminat mektubu paraya çevrilerek veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılarak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilir.

Madde 13- Satışı yapılan işyerinin resmi tapu devri yapılmadan ve satış bedelinin tamamı ödenmeden, ALICI tarafından herhangi bir şekilde 3. kişilere devredilemez, satılamaz, satış vaadinde bulunulamaz ve kiraya verilemez. Bu yasağa aykırı hareket edilmesi, sözleşmenin haklı nedenle derhal feshi sebebi olup, bu durumda kesin teminat irat kaydedilir.

Madde 14- İhale ile ilgili şartname Gelirler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 1.000.00 TL. ( Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 15- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Gelirler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.



İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı – Gelirler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr