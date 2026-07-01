ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) kapalı teklif usulü ve 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

(15 ADET ARSA)

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (ARSA) ÇUKURKUYU MAH. ARSALAR Sıra No Mahalle Niteliği Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Çukurkuyu Arsa 189 1 651,43m² 4.788.000,00 143.640,00 14.07.2026 10:30 2 Çukurkuyu Arsa 189 2 505,22m² 3.714.000,00 111.420,00 14.07.2026 10:35 3 Çukurkuyu Arsa 189 7 516,21m² 3.795.000,00 113.850,00 14.07.2026 10:40 4 Çukurkuyu Arsa 181 49 793,30m² 5.830.000,00 174.900,00 14.07.2026 10:45 GEÇİT-FATİH-CUMHURİYET MAH.ARSALAR Sıra No Mahalle Niteliği Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 5 Geçit Arsa 180 2 1.242,72m² 9.415.000,00 282.450,00 14.07.2026 10:50 6 Geçit Arsa 283 2 1.184,66m² 14.956.000,00 448.680,00 14.07.2026 10:55 7 Fatih Arsa 2238 1 3.622,54m² 29.275.000,00 878.250,00 14.07.2026 11:00 8 Fatih Arsa 2243 2 2.268,62m² 18.330.000,00 549.900,00 14.07.2026 11:05 9 Cumhuriyet Arsa 2180 4 525,23m² 7.725.000,00 231.750,00 14.07.2026 11:10 10 Cumhuriyet Arsa 2008 2 704,00m² 10.560.000,00 316.800,00 14.07.2026 11:15 TAKSİM-KAVAKYOLU-ARSLANLI-HALİTPAŞA MAH. ARSALAR Sıra No Mahalle Niteliği Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 11 Taksim Arsa 1665 4 600,00m² 7.272.000,00 218.160,00 14.07.2026 11:20 12 Taksim Arsa 1364 10 1.201,72m² 15.780.000,00 473.400,00 14.07.2026 11:25 13 Kavakyolu Arsa 432 3 618,62m² 4.950.000,00 148.500,00 14.07.2026 11:30 14 Arslanlı Arsa 1241 1 416,00m² 5.045.000,00 151.350,00 14.07.2026 11:35 15 Halitpaşa Arsa 1152 15 562,22m² 10.225.000,00 306.750,00 14.07.2026 11:40

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

Kimlik Belgesi Fotokopisi.

İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

c- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.

d- Şartname alındı makbuzu.

e- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

i- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

j- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge

k- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7- İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak meskenler-işyerleri ve arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları arsa sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 10- İhale ile ilgili şartname Gelirler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 1.000.00 TL. ( Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 11- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Gelirler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr