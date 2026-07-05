T.C.

ERZURUM

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03/07/2026

Sayı : 2026/6 Tereke

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;

Mahkememizin 2026/6 Tereke sayılı dosyasında, Müteveffa Haydar (T.C.:34864412136) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Haydar'ın varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini duruşmanın bırakıldığı 23/09/2026 tarihinden önce mahkememize ibraz etmeleriihtar ve tebliğ olunur.