ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 23:50
T.C.
ERZURUM
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ERZURUM
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
03/07/2026
Sayı : 2026/6 Tereke
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;
Mahkememizin 2026/6 Tereke sayılı dosyasında, Müteveffa Haydar (T.C.:34864412136) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Haydar'ın varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini duruşmanın bırakıldığı 23/09/2026 tarihinden önce mahkememize ibraz etmeleriihtar ve tebliğ olunur.