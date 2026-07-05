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        ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        ERZURUM
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        03/07/2026
        Sayı : 2026/6 Tereke

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;
        Mahkememizin 2026/6 Tereke sayılı dosyasında, Müteveffa Haydar (T.C.:34864412136) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Haydar'ın varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini duruşmanın bırakıldığı 23/09/2026 tarihinden önce mahkememize ibraz etmeleriihtar ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02504080