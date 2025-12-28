ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü



Kaba Atıkların ( Çekyat, Mobilya, Ahşap, Bitki dokusu atıkları, Ağaç Kabuğu ve odun atıkları vb. ) ayrıştırılması ve Geri Dönüştürme ve Satışı işi

İşin Niteliği İşin Süresi İşin Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer İşin Tahmin Edilen Bedeli (TL)/Yıl İşin Geçici Teminatı %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde Toplanan Kaba Atıkların ( Çekyat, Mobilya, Ahşap, Bitki dokusu atıkları, Ağaç Kabuğu ve odun atıkları vb. ) ayrıştırılması ve Geri Dönüştürme ve Satışı işi 24 Ay/ 730Gün 10.02.2026 10.02.2028 Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları 1.200.000,00- TL+KDV 120.000,00-TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, İnternet haber sitesinde 2 hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 21.01.2026

11:00

İhalenin Yapılacağı Yer : Esenyurt Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu

Zafer Mah. Doğan Araslı Bulvarı. No:79,Kat:5, Esenyurt/İSTANBUL

İhale Tarihi ve Saati : 21.01.2026 – 11:00, Çarşamba

İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 20.01.2026-16:00, Salı



2-İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;



a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi,

b. 2026 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. Muhammen bedelin % 10’u oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

f. Esenyurt Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

g. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı ibraz edilecektir.

h. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

i. İhale dokümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

j. İstekliler yazılı tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Esenyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası, 5. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale ve Satınalma Şefliğine sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

k. İsteklilerin 21.01.2026 Çarşamba günü ihale saatinde Esenyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası, 5. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuru yapan istekliler bu maddeden muaftır.

l. Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup detaylar ihale şartnamesi hükümlerinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.

m. İhale komisyonu, ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR