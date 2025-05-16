ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/461 Esas

DAVA KONUSU: Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili) DAHİLİ DAVALI: ADEM BUDAK(T.C:50*******54)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Doğlacık Köyü 123 ada 448 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırma nedeniyle davalılar adına kayıtlı hisselerin, işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan alınarak müvekkil idareye iadesine ve davalının hissesi oranında kamulaştırma bedeli karşılığı olarak 2942 Sayılı Kanun 10. maddesi uyarınca müvekkil kurum Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan 25/09/2024 havale tarihli fen bilirkişi raporunda Dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Doğlacık Köyü 123 ada 448 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı tesisi için kamulaştırılması istenen “A-IR”kısmın 237.88 m2 yüzölçümüne sahip olduğunu , direk yeri olarak kamulaştırılması istenen “B” in yüzölçümünün 9.52 m2 olduğunu ve kamulaştırılması istenen direk yeri alanı düşüldükten sonra geri kalan ve “A” harfi ile gösterilen kısmın ise 1546.40 m2 yüz ölçüme sahip olduğunu tespit ettiğini, Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişisi tarafından sunulan 27/09/2024 havale tarihli bilirkişi raporunda, Dava konusu Karabük İli,Eskipazar İlçesi, Doğlacık Köyü 123 ada 448 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 20.048,53 TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri tarafından sunulan 04/02/2025 tarihli ek bilirkişi raporunda, raporun yeniden değerlendirildiğini, dava konusu Karabük İli,Eskipazar İlçesi, Doğlacık Köyü 123 ada 448 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 21.975,35 TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahkememizin 2024/461 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan ADEM BUDAK'ın tebligata yarar adresinin araştırılması için ilgili kolluğa müzekkere yazıldığı ve davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporuna varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 24/04/2025