EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/159 Esas

KARAR NO : 2025/343



Davacı SAFFET EKER tarafından davalı AMINA BOUDJAMAA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

- Davalının boşanmada kusurlu olduğunun tespitine,

2-Davacı tarafından yapılan toplam 13.915,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

3-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT ne göre ödenmesi gereken 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Yürürlükteki mevzuata göre alınması gereken 615,40 TL peşin harçtan dava açılırken alınan 427,60 TL peşin harcın mahsubuyla geriye kalan 187,80 TL peşin harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan miktar olması durumunda karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/06/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.