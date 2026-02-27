FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/142 Esas

KARAR NO : 2025/102



Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18.03.2025 tarih ve 2023/142 Esas, 2025/102 Karar sayılı gerekçeli kararın;

HÜKÜM:

''Davanın KABULÜNE,

1-Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Seyifler Mahallesi, Kırıklar Mevki, 242 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmazın, davalıların hisseleri yönünden kamulaştırma bedelinin 1.531.933,11-TL olarak TESPİTİNE, davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına TESCİLİNE,

2-2942 s. Kanun'un 10/9. maddesinin iptaline ilişkin 01/08/2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesi'nin 05/04/2023 tarihli ve 2022/83 Esas 2023/69 Karar numaralı iptal kararı gereği tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

3- Tespit edilen toplam kamulaştırma bedelinden;

a) Zemin değeri olan 959.480,77-TL'nin tapu sicilindeki tüm takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle tapu kaydındaki ve dosyada yer alan mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında davalılara derhal ödenmesine,

b) Fındık ağaçlarından oluşan muhdesat bedelinin Mahkememiz 2023/896 Esas dosyası ile ihtilaflı olduğu anlaşıldığından; 572.452,34-TL muhdesat bedelinin; 2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 18/3 maddesi uyarınca, Mahkememiz 2023/896 Esas sayılı dosyası sonucunda belirlenecek hak sahiplerine tapu sicilindeki tüm takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle ödenmesine, bu hususta Ziraat Bankası Ferizli Şubesi'ne müzekkere yazılarak hak sahipleri belli oluncaya kadar depo edilen572.452,34-TL muhdesat bedelinin 3'er aylık vadeli hesapta muhafaza edilmesinin istenilmesine, keyfiyetin Mahkememiz 2023/896 Esas sayılı dosyasına bildirilmesine,

4- Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 615,40-TL harçtan peşin alınan 179,90-TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 435,50-TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

5- Davalılar Aydın Yener, Saliha Samsa, Recep Öner ve İlyas Sert kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gereği belirlenen 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Aydın Yener, Saliha Samsa, Recep Öner ve İlyas Sert'e verilmesine,

6- Davanın mahiyeti gereği davacı taraf yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

7- Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8- Artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

9- Fen bilirkişi raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

10- Fen bilirkişisi raporu ve krokisi ekli hükmün bir örneğinin Ferizli Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, Kamulaştırma Kanunu 10 uncu maddesi gereğince tescil hükmü yönünden kesin, bedel yönünden ise gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.'' şeklindeki gerekçeli karara karşı davacı kurum tarafından ''İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın Bedel Yönünden Bozularak kamulaştırma davasına konu arazi için bedel tespitinin hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenerek taleplerimizin kabulüne'' gerekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin kendisine tebliğ yapılamayan davalı Nalan Yılmaz'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/02/2026