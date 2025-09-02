Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 03.09.2025 - 00:00
        FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
        1. Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Konut ve Dükkanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

        DÜKKAN ve KONUT SATIŞ LİSTESİ

        S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ARSA PAY ORANI KATI MUHAMMEN BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

        1        		 KALE MAHALLESİ ŞERBETÇİ BULVARI BAYSAL APARTMANI 1 BB NUMARALI DÜKKAN 14/132 DÜKKAN 30,000/160,000 ZEMİN KAT
        14.450.000,00
        434.000,00

        2        		 KALE MAHALLESİ ŞERBETÇİ BULVARI BAYSAL APARTMANI 2 BB NUMARALI DÜKKAN

        14/132        		 DÜKKAN 30,000/160,000 ZEMİN KAT
        14.450.000,00
        434.000,00

        3        		 KALE MAHALLESİ ŞERBETÇİ BULVARI BAYSAL APARTMANI 11 BB NUMARALI KONUT

        14/132        		 MESKEN 20,000/160,000 ÇATI KATI
        8.400.000,00
        252.000,00

        4        		 HASYURT MAHALLESİ ÇAKALDELİĞİ MEVKİİ GÜREL SUBAŞI SİTESİ G/3 BLOK 14 BB NUMARALI DUBLEKS KONUT 186/175 DUBLEKS MESKEN 304/55644 ÇATI KATI
        2.730.000,00
        82.000,00

        5        		 İNCİRAĞACI MAH. OTO GALERİCİLER SİTESİ 2 BB NUMARALI DÜKKAN 477/1 DÜKKAN 1/13 (82,60 m2) ZEMİN KAT
        4.500.000,00
        135.000,00
        1. Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

        GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ


        SIRA NO
        İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI
        m2        		 1 YILLIK KİRALAMA MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) TL
        GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
        KİRA SÜRESİ
        1 İNCİRAĞACI MAH. 477 ADA 1 PARSEL OTO GALERİCİLER SİTESİ 3 BB NUMARALI DÜKKAN 82,6 200.000,00 6.000,00 1 YIL
        2 İNCİRAĞACI MAH. 477 ADA 1 PARSEL OTO GALERİCİLER SİTESİ 4 BB NUMARALI DÜKKAN 82,6 200.000,00 6.000,00 1 YIL
        3 FİNİKE KENT MEYDANI 45/3 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL
        4 FİNİKE KENT MEYDANI 45/4 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL
        5 FİNİKE KENT MEYDANI 45/5 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL
        6 FİNİKE KENT MEYDANI 45/6 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL
        7 FİNİKE KENT MEYDANI 45/8 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL
        8 ESKİ MAHALLE ESKİ HALK PAZARI 8 NUMARALI DÜKKAN 15 60.000,00 2.000,00 3 YIL
        9 ESKİ MAHALLE ESKİ HALK PAZARI 17 NUMARALI DÜKKAN 33 120.000,00 4.000,00 3 YIL
        10 KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. 2 NUMARALI BÜFE 25 48.000,00 2.000,00 3 YIL
        11 KALE MAHALLESİ ŞERBETÇİ BULVARI NO:152 KAFETERYA 120 550.000,00 17.000,00 3 YIL
        12 YENİ MAHALLE YENİ HALK PAZARI 50 NUMARALI DÜKKAN 24 75.000,00 3.000,00 3 YIL
        13 YENİ MAHALLE YENİ HALK PAZARI 52 NUMARALI DÜKKAN 24 75.000,00 3.000,00 3 YIL
        14 YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 29 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN 28 60.000,00 2.000,00 3 YIL
        15 YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 30 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN 28 60.000,00 2.000,00 3 YIL
        16 ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI 85 NUMARALI DÜKKAN 290 95.000,00 3.000,00 3 YIL
        17 YENİ MAH. MOBİLYACILAR SİTESİ 527. SOKAK 20 NUMARALI DÜKKAN 115 46.000,00 2.000,00 3 YIL
        18 TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI 9/E NUMARALI DÜKKAN 24 48.000,00 2.000,00 3 YIL
        19 TURUNÇOVA SANAYİ 63/3 NOLU DÜKKAN 34 48.000,00 2.000,00 3 YIL
        20 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-05 NUMARALI DÜKKAN 16 90.000,00 3.000,00 3 YIL
        21 TURUNÇOVA DÜĞÜN SALONU 33/B NUMARALI KANTİN 28 50.000,00 2.000,00 3 YIL
        22 YEŞİLYURT DÜĞÜN SALONU 1/A NUMARALI KANTİN 6 30.000,00 1.000,00 3 YIL

        1. Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
        2. İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (3.000,00 TL) en geç 17.09.2025 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.
        3. Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan konut ve dükkanların satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin, geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde veya isteklinin isteği üzerine tamamı peşin olarak ödenecek olup; İhale Kesin Teminatı, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. Satış bedelinin tamamı belediyemize ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır.
        4. Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,69 (0,00569) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.
        5. Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.
        6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
        7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
        8. İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar ihale şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.
        9. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.
        10. İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
        11. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        12. İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

        İlgililere ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02285931