FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1)Aşağıda adres, muhammen bedel ve geçici teminatları, ihale tarihleri ve saati yazılı olan 25 (yirmi beş) adet arsanın satış ihalesi Belediye Encümeninin 02.01.2026 tarih ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sayılı kararlarına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Foça Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
|
SATILACAK OLAN TAŞINMAZIN
|
Cinsi
|
Adresi
|
Arsa Payı
|
İhale Tarihi ve Saati
|
Muhammen Bedel (TL)
|
Geçici Teminat
|
İmar Durumu
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
50 Nolu B. B
Foça / İzmir
|
302 / 30775
|
06.02.2026
08:30
|
4.364.000,00
|
130.920,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
51 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
347 / 30775
|
06.02.2026
08:50
|
5.029.000,00
|
150.870,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
66 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
327 / 30775
|
06.02.2026
09:10
|
4.689.250,00
|
140.678,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
67 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
342 / 30775
|
06.02.2026
09:30
|
4.788.000,00
|
143.640,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
68 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
365 / 30775
|
06.02.2026
09:50
|
5.110.000,00
|
153.300,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
69 N Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
366 / 30775
|
06.02.2026
10:10
|
5.124.000,00
|
153.720,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
70 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
370 / 30775
|
06.02.2026
10:30
|
5.180.000,00
|
155.400,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
71 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
373 / 30775
|
06.02.2026
10:50
|
5.222.000,00
|
156.660,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
72 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
367 / 30775
|
06.02.2026
11:10
|
5.144.250,00
|
154.328,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
73 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
355 / 30775
|
06.02.2026
11:30
|
4.970.000,00
|
149.100,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
74 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
368 / 30775
|
06.02.2026
11:50
|
5.152.000,00
|
154.560,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel 75 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
338 / 30775
|
06.02.2026
12:10
|
4.732.000,00
|
141.960,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
76 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
417 / 30775
|
06.02.2026
12:30
|
5.931.750,00
|
177.953,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
77 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
347 / 30775
|
06.02.2026
13:30
|
4.939.250,00
|
148.178,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
78 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
351 / 30775
|
06.02.2026
13:50
|
4.970.250,00
|
149.108,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
79 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
355 / 30775
|
06.02.2026
14:10
|
5.051.250,00
|
151.538,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
80 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
303 / 30775
|
06.02.2026
14:30
|
4.348.250,00
|
130.448,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
81 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
300 / 30775
|
06.02.2026
14:50
|
4.275.000,00
|
128.250,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
82 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
297 / 30775
|
06.02.2026
15:10
|
4.251.750,00
|
127.553,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
83 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
296 / 30775
|
06.02.2026
15:30
|
4.244.000,00
|
127.320,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
84 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
313 / 30775
|
06.02.2026
15:50
|
4.425.750,00
|
132.773,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
85 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
304 / 30775
|
06.02.2026
16:10
|
4.356.000,00
|
130.680,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
86 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
267 / 30775
|
06.02.2026
16:30
|
3.819.250,00
|
114.578,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
87 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
304 / 30775
|
06.02.2026
16:50
|
4.356.000,00
|
130.680,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
|
Arsa
|Yenifoça Mahallesi
10036 Ada 3 Parsel
88 Nolu B. B.
Foça / İzmir
|
319 / 30775
|
06.02.2026
17:10
|
4.522.250,00
|
135.668,00
|Tip Projeye göre 1 Adet
Dubleks Konut Yapılabilir.
2) İş Konusu : Satış
3) İşin Yapılma Yeri : Foça İlçe Sınırları
4) İhalenin Yapılacağı Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik
Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR
5) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR adresinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 500,00-TL karşılığında temin edilebilir.
6) İhaleye istekli olarak katılmak isteyenler muhammen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları veya teminat mektubu sunmaları gerekmektedir.
7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
İhaleye katılacak gerçek kişilerden aşağıdaki belgeler aranır. İsteklilerin;
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kanuni ikametgah belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış),
- İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,
- Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- Foça Belediyesine ihale için sunulmak üzere alınmış Savcılık Sabıka Kaydı Belgesi,
- 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
İhaleye katılacak tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler aranır;
a) Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,
b) Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi,
c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
d) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,
e) İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,
f) 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.