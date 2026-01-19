Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 20.01.2026 - 00:00
        FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


        1)Aşağıda adres, muhammen bedel ve geçici teminatları, ihale tarihleri ve saati yazılı olan 25 (yirmi beş) adet arsanın satış ihalesi Belediye Encümeninin 02.01.2026 tarih ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sayılı kararlarına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Foça Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


        SATILACAK OLAN TAŞINMAZIN

        Cinsi
        Adresi
        Arsa Payı
        İhale Tarihi ve Saati
        Muhammen Bedel (TL)
        Geçici Teminat
        İmar Durumu


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        50 Nolu B. B
        Foça / İzmir
        302 / 30775
        06.02.2026

        08:30

        4.364.000,00

        130.920,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        51 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        347 / 30775
        06.02.2026

        08:50

        5.029.000,00

        150.870,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        66 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        327 / 30775
        06.02.2026

        09:10

        4.689.250,00

        140.678,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.

        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        67 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        342 / 30775
        06.02.2026

        09:30

        4.788.000,00

        143.640,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        68 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        365 / 30775
        06.02.2026

        09:50

        5.110.000,00

        153.300,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        69 N Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        366 / 30775
        06.02.2026

        10:10

        5.124.000,00

        153.720,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        70 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        370 / 30775
        06.02.2026

        10:30

        5.180.000,00

        155.400,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        71 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        373 / 30775
        06.02.2026

        10:50

        5.222.000,00

        156.660,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        72 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        367 / 30775
        06.02.2026

        11:10

        5.144.250,00

        154.328,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        73 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        355 / 30775
        06.02.2026

        11:30

        4.970.000,00

        149.100,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        74 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        368 / 30775
        06.02.2026

        11:50

        5.152.000,00

        154.560,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel 75 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        338 / 30775
        06.02.2026

        12:10

        4.732.000,00

        141.960,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        76 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        417 / 30775
        06.02.2026

        12:30

        5.931.750,00

        177.953,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        77 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        347 / 30775
        06.02.2026

        13:30

        4.939.250,00

        148.178,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        78 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        351 / 30775
        06.02.2026

        13:50

        4.970.250,00

        149.108,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        79 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        355 / 30775
        06.02.2026

        14:10

        5.051.250,00

        151.538,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        80 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        303 / 30775
        06.02.2026

        14:30

        4.348.250,00

        130.448,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        81 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        300 / 30775
        06.02.2026

        14:50

        4.275.000,00

        128.250,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        82 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        297 / 30775
        06.02.2026

        15:10

        4.251.750,00

        127.553,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        83 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        296 / 30775
        06.02.2026

        15:30

        4.244.000,00

        127.320,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        84 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        313 / 30775
        06.02.2026

        15:50

        4.425.750,00

        132.773,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        85 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        304 / 30775
        06.02.2026

        16:10

        4.356.000,00

        130.680,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        86 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        267 / 30775
        06.02.2026

        16:30

        3.819.250,00

        114.578,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        87 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        304 / 30775
        06.02.2026

        16:50

        4.356.000,00

        130.680,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        Arsa        		 Yenifoça Mahallesi
        10036 Ada 3 Parsel
        88 Nolu B. B.
        Foça / İzmir
        319 / 30775
        06.02.2026

        17:10

        4.522.250,00

        135.668,00        		 Tip Projeye göre 1 Adet
        Dubleks Konut Yapılabilir.


        2) İş Konusu : Satış
        3) İşin Yapılma Yeri : Foça İlçe Sınırları
        4) İhalenin Yapılacağı Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik
        Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR
        5) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR adresinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 500,00-TL karşılığında temin edilebilir.
        6) İhaleye istekli olarak katılmak isteyenler muhammen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları veya teminat mektubu sunmaları gerekmektedir.
        7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
        İhaleye katılacak gerçek kişilerden aşağıdaki belgeler aranır. İsteklilerin;

        1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
        2. Kanuni ikametgah belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış),
        3. İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,
        4. Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,
        5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
        6. Foça Belediyesine ihale için sunulmak üzere alınmış Savcılık Sabıka Kaydı Belgesi,
        7. 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

        İhaleye katılacak tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler aranır;
        a) Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,
        b) Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi,
        c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
        d) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden alınmış borcu bulunmadığına dair belge,
        e) İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont,
        f) 4734 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,
        8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

