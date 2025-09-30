Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        İLAN
        GAZİANTEP
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        2023/475 ESAS

        Davacı , AHMET SAKAR ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, YUKARIARIL MAHALLESİ,110 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN doğusu, güney doğusu ve güneyin de bulunan6.889,49 metre karelik kısmının TMK 713. Md. Gereğince Zilyetlikten dolayı davacı AHMET SAKAR adına tescili talep edilmekte olup ;
        Bu taşınmazda hak ve alakası bulunanların mahkememizin 2023/475 esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları gerektiği , aksi takdirde davacı adına tescile karar verilebileceği ; İlan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303011