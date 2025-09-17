İLAN

GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/819

KARAR NO : 2025/289

DAVALI : HELAL ALHAMAD ALSALEM -9*********8

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen kararın tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-DavanınKABULÜ İLE

Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 9*********8 Yabancı Kimlik Numaralı **/**/1979 doğumlu Helal ALHAMAD ALSALEM ile Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 9*********4 Yabancı Kimlik Numaralı **/**/1988 Fecir SAİD'in TMK 166/1 MADDESİ UYARINCA BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocukları Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 9*********2 Yabancı Kimlik Numaralı **/**/2022 doğumlu Radiye ALHAMAD ALSALEM,Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 9*********2 Yabancı Kimlik Numaralı **/**/2022 Huriye ALHAMAD ALSALEM'in velayetlerinin davalı babaya verilmesine,

3-Velayeti davalı babaya verilen müşterek çocuklar ile davacı anne arasında taraflar aynı ilde oturursa her ayın 1. ve 3. Hafta sonu cumartesi günü saat 10:00 dan pazar gün saat 17:00 a taraflar farklı illerde otururlarsa her ayın ilk haftası cumartesi günü saat 10:00 dan pazar günü saat 18:00 a kadar müşterek çocuk ile anne arasında şahsi münasebet kurulmasına, Dini ve milli bayramların ilk günü saat 10:00'dan 2.günü öğlen saat 12:00' a kadar, çocuğun tek yıllara gelen doğum günleri ve her yıl anneler gününde, saat 10:00 dan aynı gün saat 17:00 a çocuğun okula başlayıp devam etmesi halinde Temmuz ayının birinci günü saat 10.00 dan31. günü saat 18.00'a kadar baba ile şahsi münasebet tesisine, öğrenimi süresince sömestir tatilinin birinci Pazar günü saat 17.00 dan izleyen Pazar günü saat 13.00'a kadar anne ile kişisel ilişki kurulmasına,

3-Karar kesinleştiği takdirde yeteri kadar suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Dava adli yardımlı olarak açıldığından 1.230,80 TL harç ve 26.437,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 27.667,8‬0 TL masrafın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDININ YAPILMASINA,

5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte olan AAÜT uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf edilebileceğine ilişkin verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025