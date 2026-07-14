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        T.C GAZİANTEP 7.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        GAZİANTEP
        7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        ESAS NO : 2026/194
        DAVACI : GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        DAVALILAR : KUDRET AZGIN (T.C.25*******08) ve diğerleri
        DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 23.09.2026 - 10.28


        Davalı Kudret AZGIN, aleyhinize mahkememizde açılan Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasının yapılan açık yargılaması sırasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındantensip tutanağı, Bam karar ilamı ve 2 adet bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.


        23.09.2026 günü saat: 10.28'de Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası 3. kat, 333 nolu duruşmasalonunda hazır olunuz, diğer tarafla sulh olmak veya arabuluculuğa başvurabilmek amacıyla gerekli hazırlığı yapınız, ilana rağmen duruşmaya ayrıca mazeretiniz olmadan mahkemede hazır bulunmazsanız ve diğer tarafın davayı takip etmemesi halinde dosya işlemden kaldırılacaktır. Takip etmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edilecek ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,
        BAM karar ilamı, tensip tutanağı ve 2 adet bilirkişi raporu (gayrimenkul değerleme uzmanı ve fen bilirkişisi) tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        06.07.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02509277