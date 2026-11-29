GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen 337 adet muhtelif taşınmazların ve dükkanların 10 yıl süre ile tamamının birlikte kiralanması işi.

2- İŞİN SÜRESİ:

İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (On) yıldır.

3- MUHAMMEN BEDEL:

İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 8.579.343,00-TL+KDV olmak üzere, 10 Yıllık toplam muhammen bedeli 1.029.521.160,00 TL+KDV’dir.

4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden veya Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edebilirler.

6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat tutarı 10 yıllık muhammen bedelin %3‘ü olan 30.885.634,80.-TL‘dir. Geçici teminat miktarı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu hesaba nakden yatırılabileceği gibi limit dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olarak da teklif zarfında sunacaktır.

7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 09.12.2026 Çarşamba günü saat 15.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 09.12.2026 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle geriye dönük 5 yıl boyunca en az 60 kişi çalışanının olması ve çalışanlarına ait kesintisiz Sgk primlerinin ödendiğini gösterir barkotlu/onaylı listeyi idareye teklifleriyle beraber sunması gerekmektedir. İstekli olabileceklerin bu belgeleri (ihale öncesi incelemek üzere) 09.12.2026 Salı Günü Saat 17.00’e kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ile son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya eft dekontu,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale tarihi itibariyle alınmış olacak).

C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.



İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.