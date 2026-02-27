GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle tabloda belirtilen günlerde ve saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
|12/03/2026 PERŞEMBE GÜNÜ
|
Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alanı
m²
|Niteliği,
İmar durumu
Kat No/BağBöl.No
|Rayiç Bedeli
m²/TL
|Muhammen Bedel (TL)
|G.Teminat (%3)(TL)
|İhale saati
|1
|Sam (Organize San.Böl.)
|302
|5
|320,00
|Dükkan 34
A4 BLOK/34
|22.000.000,00
|660.000,00
|
09:30
|2
|Sam (Organize San.Böl.)
|302
|5
|150,00
|Dükkan 74
C BLOK/74
|14.000.000,00
|420.000,00
|
09:45
|3
|15 Temmuz
|7957
|7
|133,60
|Dükkan 4
Zemin/4
|22.600.000,00
|678.000,00
|
10:00
|4
|15 Temmuz
|7957
|7
|133,60
|Dükkan 12
Zemin/13
|22.600.000,00
|678.000,00
|
10:15
|5
|29 Ekim
|6121
|3
|4.236,35
|Arsa
T-3 (Ticaret)
|12.000,00
|50.836.200,00
|1.525.086,00
|
10:30
|6
|29 Ekim
|6126
|4
|3.912,2
|Arsa
Konut E=1.55
|13.500,00
|52.814.700,00
|1.584.441,00
|
10:45
|7
|Beylerbeyi
|590
|1
|14.041,18
|Arsa
TİCK
|15.000,00
|210.617.700,00
|6.318.531,00
|
11:00
|8
|Güvenevler
|4026
|3
|2.372,44
|Arsa
Konut E=1.10
|25.000,00
|59.311.000,00
|1.779.330,00
|
11:15
|9
|İbrahimli
|5580
|2
|4.408,77
|Arsa
Konut E=1.05
|17.000,00
|74.949.090,00
|2.248.472,70
|
11.30
|10
|Selahattin Eyyubi
|8064
|1
|9.523,91
|Arsa
TİCK E:1.80
|17.500,00
|166.668.425,00
|5.000.052,75
|
11:45
|11
|29 Ekim
|6112
|7
|3.125,71
|Arsa
Konut E=1.55
|12.000,00
|37.508.520,00
|1.125.255,60
|
13:30
|12
|Aydınlar
|7310
|11
|2.081,75
|Arsa
Sanayi
|15.000,00
|31.226.250,00
|936.787,50
|
13:45
|13
|Aydınlar
|7310
|12
|2.292,56
|Arsa
Sanayi
|15.500,00
|35.534.680,00
|1.066.040,40
|
14:00
|14
|Aydınlar
|7310
|13
|2.357,9
|Arsa
Sanayi
|15.000,00
|35.368.500,00
|1.061.055,00
|
14:15
|15
|Beylerbeyi
|7744
|1
|2.173,16
|Arsa
Konut E=1.20
|15.000,00
|32.597.400,00
|977.922,00
|
14:30
|16
|Taşlıca
|7673
|1
|3.394,98
|Arsa
K.D.K.Ç.A
|14.000,00
|47.529.720,00
|1.425.891,60
|
14:45
|13/03/2026 CUMA GÜNÜ
|
Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alanı
m²
|Niteliği,
İmar durumu
|Rayiç Bedeli
m²/TL
|Muhammen Bedel (TL)
|G.Teminat (%3)(TL)
|İhale saati
|17
|15 Temmuz
|3524
|16
|437,85
|Arsa
A-2
|25.000,00
|10.946.250,00
|328.387,50
|
09:30
|18
|15 Temmuz
|4792
|16
|1.130,42
|Arsa
A-2
|22.000,00
|24.869.240,00
|746.077,20
|
09:45
|19
|İbrahimli
|5582
|4
|1.045,52
|Arsa
Konut E=1.05
|17.000,00
|17.773.840,00
|533.215,20
|
10:00
|20
|İbrahimli
|5582
|5
|1.206,9
|Arsa
Konut E=1.05
|17.000,00
|20.517.300,00
|615.519,00
|
10:15
|21
|İbrahimli
|5585
|6
|1.133,55
|Arsa
TİCK E=1.26
|22.000,00
|24.938.100,00
|748.143,00
|
10:30
|22
|Şehirgösteren
|2413
|12
|474,85
|Arsa
A-2
|23.000,00
|10.921.550,00
|327.646,50
|
10:45
|23
|Şehirgösteren
|2416
|19
|650,66
|Arsa
A-2
|22.000,00
|14.314.520,00
|429.435,60
|
11:00
|24
|Şehirgösteren
|4551
|8
|429,46
|Arsa
A-2
|22.000,00
|9.448.120,00
|283.443,60
|
11:15
|25
|Taşlıca
|228
|18
|682,78
|Arsa
Küçük Sanayi
|13.000,00
|8.876.140,00
|266.284,20
|
11.30
|26
|Taşlıca
|683
|15
|1.188,06
|Arsa
A-3
|15.000,00
|17.820.900,00
|534.627,00
|
11:45
|27
|Taşlıca
|696
|2
|1.854,89
|Arsa
Küçük Sanayi
|13.000,00
|24.113.570,00
|723.407,10
|
13:30
|28
|Taşlıca
|696
|5
|1.799,02
|Arsa
Küçük Sanayi
|13.000,00
|23.387.260,00
|701.617,80
|
13:45
|29
|Umut
|4827
|7
|338,33
|Arsa
Küçük Sanayi
|13.000,00
|4.398.290,00
|131.948,70
|
14:00
|30
|Umut
|4827
|8
|338,33
|Arsa
Küçük Sanayi
|13.000,00
|4.398.290,00
|131.948,70
|
14:15
|31
|Umut
|4830
|16
|484,99
|Arsa
Küçük Sanayi
|13.000,00
|6.304.870,00
|189.146,10
|
14:30
İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ Vakıfbank TR220001500158007261186649 İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00TL karşılığında (geri ödemesiz) Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden(Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) temin edebilirler.
- İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge(Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek),
b) PTT UETS adresi veya tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
k) Yabancı istekliler Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye’de adres beyanı gösterir belgeyi sunmalı,
l) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi olması gerekmektedir.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) PTT UETS adresi veya tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
k) Yabancı istekliler Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye’de adres beyanı gösterir belgeyi sunmalı,
l) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi olması gerekmektedir.
*Geçici Teminat için hesap No” Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı “şeklindedir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne;
- 12/03/2026 Perşembe günü ihalesi yapılacak taşınmazlar için en geç 11/03/2026 Çarşamba günü saat:16.30’a kadar,
- 13/03/2026 Cuma günü ihalesi yapılacak taşınmazlar için en geç 12/03/2026 Perşembe günü saat:16.30’a kadar,
teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.