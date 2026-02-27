Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 28.02.2026 - 00:00
        GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


        Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle tabloda belirtilen günlerde ve saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

        12/03/2026 PERŞEMBE GÜNÜ

        Sıra No        		 Mahalle Ada Parsel Alanı
        		 Niteliği,
        İmar durumu
        Kat No/BağBöl.No        		 Rayiç Bedeli
        m²/TL        		 Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati
        1 Sam (Organize San.Böl.) 302 5 320,00 Dükkan 34
        A4 BLOK/34        		 22.000.000,00 660.000,00
        09:30
        2 Sam (Organize San.Böl.) 302 5 150,00 Dükkan 74
        C BLOK/74        		 14.000.000,00 420.000,00
        09:45
        3 15 Temmuz 7957 7 133,60 Dükkan 4
        Zemin/4        		 22.600.000,00 678.000,00
        10:00
        4 15 Temmuz 7957 7 133,60 Dükkan 12
        Zemin/13        		 22.600.000,00 678.000,00
        10:15
        5 29 Ekim 6121 3 4.236,35 Arsa
        T-3 (Ticaret)        		 12.000,00 50.836.200,00 1.525.086,00
        10:30
        6 29 Ekim 6126 4 3.912,2 Arsa
        Konut E=1.55        		 13.500,00 52.814.700,00 1.584.441,00
        10:45
        7 Beylerbeyi 590 1 14.041,18 Arsa
        TİCK        		 15.000,00 210.617.700,00 6.318.531,00
        11:00
        8 Güvenevler 4026 3 2.372,44 Arsa
        Konut E=1.10        		 25.000,00 59.311.000,00 1.779.330,00
        11:15
        9 İbrahimli 5580 2 4.408,77 Arsa
        Konut E=1.05        		 17.000,00 74.949.090,00 2.248.472,70
        11.30
        10 Selahattin Eyyubi 8064 1 9.523,91 Arsa
        TİCK E:1.80        		 17.500,00 166.668.425,00 5.000.052,75
        11:45
        11 29 Ekim 6112 7 3.125,71 Arsa
        Konut E=1.55        		 12.000,00 37.508.520,00 1.125.255,60
        13:30
        12 Aydınlar 7310 11 2.081,75 Arsa
        Sanayi        		 15.000,00 31.226.250,00 936.787,50
        13:45
        13 Aydınlar 7310 12 2.292,56 Arsa
        Sanayi        		 15.500,00 35.534.680,00 1.066.040,40
        14:00
        14 Aydınlar 7310 13 2.357,9 Arsa
        Sanayi        		 15.000,00 35.368.500,00 1.061.055,00
        14:15
        15 Beylerbeyi 7744 1 2.173,16 Arsa
        Konut E=1.20        		 15.000,00 32.597.400,00 977.922,00
        14:30
        16 Taşlıca 7673 1 3.394,98 Arsa
        K.D.K.Ç.A        		 14.000,00 47.529.720,00 1.425.891,60
        14:45
        13/03/2026 CUMA GÜNÜ

        Sıra No        		 Mahalle Ada Parsel Alanı
        		 Niteliği,
        İmar durumu        		 Rayiç Bedeli
        m²/TL        		 Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati
        17 15 Temmuz 3524 16 437,85 Arsa
        A-2        		 25.000,00 10.946.250,00 328.387,50
        09:30
        18 15 Temmuz 4792 16 1.130,42 Arsa
        A-2        		 22.000,00 24.869.240,00 746.077,20
        09:45
        19 İbrahimli 5582 4 1.045,52 Arsa
        Konut E=1.05        		 17.000,00 17.773.840,00 533.215,20
        10:00
        20 İbrahimli 5582 5 1.206,9 Arsa
        Konut E=1.05        		 17.000,00 20.517.300,00 615.519,00
        10:15
        21 İbrahimli 5585 6 1.133,55 Arsa
        TİCK E=1.26        		 22.000,00 24.938.100,00 748.143,00
        10:30
        22 Şehirgösteren 2413 12 474,85 Arsa
        A-2        		 23.000,00 10.921.550,00 327.646,50
        10:45
        23 Şehirgösteren 2416 19 650,66 Arsa
        A-2        		 22.000,00 14.314.520,00 429.435,60
        11:00
        24 Şehirgösteren 4551 8 429,46 Arsa
        A-2        		 22.000,00 9.448.120,00 283.443,60
        11:15
        25 Taşlıca 228 18 682,78 Arsa
        Küçük Sanayi        		 13.000,00 8.876.140,00 266.284,20
        11.30
        26 Taşlıca 683 15 1.188,06 Arsa
        A-3        		 15.000,00 17.820.900,00 534.627,00
        11:45
        27 Taşlıca 696 2 1.854,89 Arsa
        Küçük Sanayi        		 13.000,00 24.113.570,00 723.407,10
        13:30
        28 Taşlıca 696 5 1.799,02 Arsa
        Küçük Sanayi        		 13.000,00 23.387.260,00 701.617,80
        13:45
        29 Umut 4827 7 338,33 Arsa
        Küçük Sanayi        		 13.000,00 4.398.290,00 131.948,70
        14:00
        30 Umut 4827 8 338,33 Arsa
        Küçük Sanayi        		 13.000,00 4.398.290,00 131.948,70
        14:15
        31 Umut 4830 16 484,99 Arsa
        Küçük Sanayi        		 13.000,00 6.304.870,00 189.146,10
        14:30


        İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ Vakıfbank TR220001500158007261186649 İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00TL karşılığında (geri ödemesiz) Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden(Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) temin edebilirler.

        1. İstekli gerçek kişi ise;

        a) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge(Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek),
        b) PTT UETS adresi veya tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi
        c) Noter tasdikli imza beyannamesi
        d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
        e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
        f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
        g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
        h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
        ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
        i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
        j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
        k) Yabancı istekliler Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye’de adres beyanı gösterir belgeyi sunmalı,
        l) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi olması gerekmektedir.
        B) İstekli tüzel kişi ise;
        a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi
        Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
        b) PTT UETS adresi veya tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi
        c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
        d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
        e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
        f) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
        g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
        h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
        ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
        i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
        j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
        k) Yabancı istekliler Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye’de adres beyanı gösterir belgeyi sunmalı,
        l) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi olması gerekmektedir.
        *Geçici Teminat için hesap No” Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı “şeklindedir.
        2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
        İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne;

        • 12/03/2026 Perşembe günü ihalesi yapılacak taşınmazlar için en geç 11/03/2026 Çarşamba günü saat:16.30’a kadar,
        • 13/03/2026 Cuma günü ihalesi yapılacak taşınmazlar için en geç 12/03/2026 Perşembe günü saat:16.30’a kadar,

        teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
        Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)
        İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

