GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:50
T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/350 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Hadımköy Mah
ADA NO : 0
PARSEL NO : 499
MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL GERÇEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/350 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.10.2026