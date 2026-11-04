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        GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:50
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/350 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Hadımköy Mah
        ADA NO : 0
        PARSEL NO : 499
        MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL GERÇEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/350 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.10.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02585936