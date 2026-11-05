GAZİOSMANPAŞA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. GAZİOSMANPAŞA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/412 Esas

DAVALI : GÜLENDER ŞAHİN - 3 CORNWALLISWALK LONDON SE9 1JA 9985 'dır. LONDON/İNGİLTERE



Mahkememizce, dava dilekçesinde belitilen yukarıdaki adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar evrakı çıkarılmış olup tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar evrakının ilanen tebliğ edilmesine karar verilmekle,

HMK 127.maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, HMK 117.maddesi gereğince varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde bir daha ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve HMK 128.maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK 131.maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz hususu tarafınıza ihtar olunur.