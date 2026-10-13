T.C.

GAZİOSMANPAŞA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/201

Karar No: 2026/434



İLAN



"Hakaret" suçundan Mahkememizin 2025/201 Esas ve 2026/434 Karar numaralı 01.10.2026 tarihli ilamı ile "TCK'nın 125/1 ve 125/3-a maddeleri uyarınca aynı kanunun 61. maddesinde belirtilen suçun işleniş biçimi, suçun işlediği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri,sanığın amaç ve saiki ile suçun işlenmesindeki diğer özellikler dikkate alınarak 35.400,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına" dair karar verildiği, verilen gerekçeli karar Halid ve Hafiza kızı 1987 Amsterdam doğumlu sanık Yasmin Raja RAJA'ya tebliğ edilememiştir. Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026