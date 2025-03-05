GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın tamamı Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İl/İlçe Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Belediye Hissesi Belediye Payına

Düşen Alan (m²) Satılacak

Alan (m²) İstanbul/

Gaziosmanpaşa Mevlana 3284/9 123,00 1/1 123,00 123,00



İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile TEM Otoyolu arasında kalan yaklaşık 38,25 ha büyüklüğünde bulunan alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 27.10.2022 tarih 4878702 sayılı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiştir.

03.05.2023 onanlı (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi İle Tem Otoyolu Arasında Kalan 38.25 Ha.Lık Rezerv Yapı Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 4 Katlı Konut alanında kalmaktadır.



Parselin Halihazır Durumu : Üzerinde 1 adet tek katlı yapı bulunmaktadır.

Muhammen Bedel : 6.150.000,00-TL

Geçici Teminat (%3) : 184.500,00-TL

Şartname Bedeli : 10.000,00-TL

İhale Tarih ve Saati : 19.03.2025 - 14:30

İhale için son müracaat tarihi : 18.03.2025 - 16:30

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL



İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgâh) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından, her sayfası imzalanmış, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanmış şartname ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8-Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

9-İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.



Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı).

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

9-İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.





Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.



Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.



İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 06.03.2025 tarih ile 08.03.2025 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.





İLAN OLUNUR