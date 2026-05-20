GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3.1. Adı : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET TESİS VE BİNALARINDAKİ YANGIN ALARM İHBAR TESİSLERİNİN VE AYDINLATMALARININ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 163 KALEM GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET TESİS VE BİNALARINDAKİ YANGIN ALARM İHBAR TESİSLERİNİN VE AYDINLATMALARININ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN D IV. VEYA V. GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,327982% 2,845311% 3 4x35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 3,125917% 3,820566% 3 LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w 1,75665% 2,147016% 3 VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ (130 HP GÜCÜNDE, 8-25 M. BOM UZUNLUĞUNDA, ORTALAMA 25 TON KALDIRMA KAPASİTELİ LASTİK TEKERLEKLİ HİDROLİK VİNÇ) 1,871216% 2,287042% 3 VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ (476 HP GÜCÜNDE, 42-55 M BOM UZUNLUĞUNDA, ORTALAMA 80 TON KALDIRMA KAPASİTELİ LASTİK TEKERLEKLİ MOBİL VİNÇ) 1,501791% 1,835522% 3

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI : ADRESLİ KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ - Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. BU FORMÜL AŞAĞIDAKİ DİĞER KALEMLER İÇİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. 5

Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: ADRESLİ KABLOSUZ YANGIN ALARM ALICI-VERİCİ ÜNİTESİ 4

Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: 6 ÇEVRİMLİ ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ, EN AZ 720 ADRES KAPASİTELİ 3

Unsur Puanı İŞ KALEMİ ADI: ADRESLİ KABLOSUZ SIFIRLANABİLİR YANGIN ALARM BUTONU 3

Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:Teklif mektubu.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.Geçici teminat.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayırİş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayırİş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.İstekliler teklif ettikleri bedelinünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.