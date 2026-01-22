GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 23.01.2026 - 00:00
İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Muallimköy Mahallesi 4134 Sokak 454 Ada, 5 ve 6 Parsel numaralı taşınmaz içerisinde bulunan 4825 m2 alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-İhale 05/02/2026 Perşembe günü saat 11:00’ da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 2.316.000,00.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü yıllar kira artışı güncellenecek olup Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacaktır.
Geçici teminatı 69.480,00.-TL’ dir.
4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 30/01/2026 Cuma günü saat 16/00’ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR