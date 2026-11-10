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        GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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        Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:50
        GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

        Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiraya verilecektir.

        Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Yıllık Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Süresi İhale Tarihi Saati ve Usulü
        1 KİRAZPINAR (GÜZELLER) MAHALLESİ, TAŞ OCAKALRI MEVKİİ 6667 ADA, 4 PARSEL GÜNEYİ 7039,76 AÇIK DEPOLAMA 4.455.000,00.-TL 133.650,00.-TL 17.000,00.TL 3 YIL 26/11/2026
        Saat:10:30
        Kapalı Teklif Usulü
        2 BALÇIK MAHALLESİ, HAMİDİYE CADDESİ, 199 ADA, 11 PARSEL İÇİ 4506 AÇIK DEPOLAMA 2.598.000,00.-TL 77.940,00.-TL 17.000,00.TL 3 YIL 26/11/2026
        Saat:10:40
        Kapalı Teklif Usulü
        3 CUMHURİYET MAHALLESİ, İSTANBUL CADDESİ 370 ADA, 679 PARSEL DOĞUSU 4457 AÇIK DEPOLAMA 4.140.000,00.-TL 124.200,00.-TL 17.000,00.-TL 3 YIL 26/11/2026
        Saat:10:50
        Kapalı Teklif Usulü
        4 KİRAZPINAR MAHALLESİ TAŞ OCAKALRI MEVKİİ 6667 ADA, 5 PARSEL 5139,63 M2 ALANLI PARSELDE 4118 M2 VE 2034 M2’DE TESCİLSİZ ALAN 6152 AÇIK DEPOLAMA 3.900.000,00.-TL 117.000,00.-TL 17.000,00.-TL 3 YIL 26/11/2026
        Saat:11:00
        Kapalı Teklif Usulü

        1. Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 4 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
        2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23/11/2026 Pazartesi günü saat: 16.00'a kadar aşağıda belirtilen evrakları Gebze Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


        İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

          1. Dilekçe,
          2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,
          3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Beyanname)
          4. Vekil ile temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, (İhaleye girmeye dair özel yetki)
          5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
          6. Kanuni Adres beyanı veya ikametgah belgesi
          7. Geçici Teminat belgesi veya teminat mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
          8. Vergi borcu olmadığına dair belge,
          9. Gebze Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
          10. İhale dosyası alındı makbuzu,
          11. Nüfus cüzdanı fotokopisi (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti ve imza beyannamesi)
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02585965