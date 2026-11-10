GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:50
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiraya verilecektir.
- Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 4 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23/11/2026 Pazartesi günü saat: 16.00'a kadar aşağıda belirtilen evrakları Gebze Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
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- Dilekçe,
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,
- Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Beyanname)
- Vekil ile temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, (İhaleye girmeye dair özel yetki)
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
- Kanuni Adres beyanı veya ikametgah belgesi
- Geçici Teminat belgesi veya teminat mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
- Vergi borcu olmadığına dair belge,
- Gebze Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
- İhale dosyası alındı makbuzu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti ve imza beyannamesi)