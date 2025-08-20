GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2025/141 ESAS



İLAN

GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya İli, Gediz İlçesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 16/07/2019 tarihli ve 1399 sayılı oluruna istinaden Türkiye Elektirik İletişim A.Ş. Yönetim kurulu tarafından yapılan araştırma neticesinde Kütahya İli, Gediz İlçesi, Polat Köyü, Almalı Mevkii 126 ada 35 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı kurulmasına karar verilen kısmın 113,31 m2 lik alanın toplam bedelinin 532,67 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 11/08/2025Kütahya İli, Gediz İlçesi, Polat Köyü, Almalı Mevkii 126 ada 35 Parsel.