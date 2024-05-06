T.C.

GELİBOLU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.78828043-2020/44-Ceza Dava Dosyası 06.05.2024

Konu : İlanen Tebligat



İ L AN



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 11/06/2021 tarihli gerekçeli kararında " Hakaret - Tehdit" suçlarından (Muammer ve Gülizar oğlu, 02/01/1949 doğumlu)Mükerrem EROLhakkında Hakaret suçundan "Beraat" kararı verildiği, yine Mükerrem Erol'un üzerine atılı Basit Tehdit suçundan 5 Yıl Süreyle HAGB kararı verildiği, Sanık Nuri EROL'un üzerine atılı Hakaret suçundan 5 Yıl süreyle HAGB Kararı verildiği,Nuri EROL'un üzerine atılı Basit Tehdit suçundan 5 Yıl Süreyle HAGB kararı verildiği,

Katılan Oya SÜRBEHAN hakkında bilinen adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği, tüm aramalara rağmen bulunmadığı ve mernis adresinin güncellenemediği, sanık hakkında verilen karar tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine,

1-7021 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Mahkememizce verilen kararın gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-Hükmün işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 ( gün ) sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 268. Maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememizce de en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp,tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği,

İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 ( yedi) gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere ;

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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