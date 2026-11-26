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T.C. GERGER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/45 Esas



Davacı OSMAN YALÇIN ile Davalı GERGER KÜTÜKLÜ KÖYÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;



Dava konusu Adıyaman ili Gerger ilçesi Kütüklü Köyü içinde bulunan ve Doğusunda 110 Ada 1 parsel ve 106 Ada 3 parsel, Güneyinde 118 Ada 11 parsel, Batısında köy yolu ve ötesi 118 Ada 20 parsel ve 107 Ada 2 parsel, Kuzeyinde köy yolu ve ötesi 108 Ada 2 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili tapulama harici bırakılan 250,19 metrekarelik alan ile ilgili davacı tarafından TMK 713/1 maddesi gereğince adına tescil talebi ile dava açtığı, belirtilen taşınmazlara vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (üç) aylık yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatlarının gerekeceği hususu TMK 713/5 gereğince İLANEN tebliğ olunur.