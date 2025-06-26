GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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GÖLBAŞI(ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/190 Esas

KARAR NO : 2024/243



Davacı tarafından aleyhinize açılan Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Uluslararası Çözüm Federayonu Derneğinin 13/02/2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların İPTALİNE, karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresinize ulaşılmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar tebliğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/06/2025