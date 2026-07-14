T.C GÖNEN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖNEN(BALIKESİR)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

07.07.2026

Sayı :2025/643 Esas

İLAN METNİ



Davacı, İSMAİL KARACA ileDavalı, PARVANA MUTALLIMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Dosyada davalı Parvana Mutallımova'nın tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, tahkikat duruşma gününün tebliğ edilmesi gerektiği,bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı Parvana Mutallımova'ya "tahkikat duruşma günü olan 18/11/2026 günü, saat 09:00'da Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız,geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verilebileceği tarafınıza ihtar olunur." hususu İLAN OLUNUR.